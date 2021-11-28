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藍營兵分多路掃街　林奕華預估公投結果：4比0完封政府

▲國民黨立委林奕華今（28）日偕同戰鬥藍召集人趙少康及國民黨青年民主戰隊兵分多路進行街講。（圖／林奕華辦公室提供）
▲國民黨立委林奕華今（28）日偕同戰鬥藍召集人趙少康及國民黨青年民主戰隊兵分多路進行街講。（圖／林奕華辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-28 12:54:25

國民黨立委林奕華、台北市議會議長陳錦祥，今（28）日偕同戰鬥藍召集人趙少康及國民黨青年民主戰隊及大安、文山區6位國民黨籍市議員羅智強、鍾沛君、王欣儀、李柏毅、耿葳、徐弘庭分別於不同市場兵分多路宣講。林奕華表示，年底公投的結果，極有可能是人民以4比0完封政府。

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林奕華表示，隨著越來越接近年底的公投日，民眾對四項公投討論的熱度也隨之加溫。尤其在農委會陳吉仲主委失言風波後，各地民眾認同四個都同意的比例，普遍大幅提升。林奕華樂觀地預估年底公投的結果，極有可能4案都通過。

林奕華強調，公投不是藍綠對決，也不涉及政權輪替。大多數的民眾只是對政府的食安、環保政策表達憂慮，但民進黨偏偏就要拉高成政黨對決、鋪天蓋地透過似是而非的論述企圖洗腦民眾。不過，隨著網路資訊發達及官員各種違反行政中立的行為與誇張不實的言論，反而引起民意巨大的反彈，成為最佳公投同意票的催票員。

林奕華舉反萊豬跟公投綁大選兩案公投為例，明明公投案就是反萊豬，民進黨卻惡意扭曲成反美豬，所有的民進黨公職人員也迴避自己挺萊豬的事實，根本是低估人民的智慧；公投綁大選更是民進黨過去在野時期的主張。台灣所有舉辦過的公投，都是人民對政府政策進行複決式公投，只因為2018年民進黨於地方選舉大敗，就利用國會多數，粗暴地沒收公民複決的權利。但民進黨為了達成修憲、毀憲的目的，又主張修憲複決必須綁大選，顯然在公投綁大選上又是雙標。有利民進黨就綁大選，不利民進黨就不能綁大選。

林奕華認為，民眾的眼睛是雪亮的，看到執政的民進黨又是動員又是發便當，但是對扭轉目前公投劣勢的效果，其實非常有限。反倒是國民黨利用走入人群，近距離溝通的方式，反而獲得廣大民意的迴響。林奕華呼籲所有國人在12月18日，踴躍出門投下同意票。唯有人民自己做主，具體用選票推翻錯誤的政策，政府才會真正重視民意。健康不能交易、環境不能破壞、民權不能沒收、供電不能不穩定。

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