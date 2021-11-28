不老電競賽　阿公、阿嬤組戰隊熱鬧開戰

台中市政府運動局和弘道老人福利基金會攜手舉辦「不老電競交流大賽」，邀請全國60歲以上長者報名參與，參賽選手最高齡為74歲、總歲數高達1824歲，今(28)日在弘光科大進行北、中、南三支戰隊競賽交流，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席致意，感謝各界支持與重視長者運動與樂齡樂活的發展，勇於追夢展現自我。

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李昱叡表示，「不老電競交流大賽」由弘光獵鷹、健行熊及正修龍不老戰隊，以團隊合作形式展開交流競賽，感謝弘道老人福利基金會董事長王乃弘長期關注深耕「不老運動」系列活動，並與市府共同推廣「不老電競」，培養健康、快樂運動習慣，鼓勵長輩實現終身學習及團隊合作理念，讓電競運動成為跨世代的共同語言。

今上午的對戰賽中，包括弘道基金會粉專與Yahoo TV的直播，最高同時有超過5萬人在線觀看，在第一場比賽中，遊戲ID為「鈞玲天下」的弘光獵鷹隊60歲選手李福鈞表現，讓網友們為之驚豔，直呼「可以請他參加世界大賽嗎？」「請基金會代為表達我們的敬意」，甚至還有網友開玩笑說「是找代打嗎？」「根本是職業隊」；除了「鈞玲天下」外，對於其他從沒打過電競的長輩們，僅學習3個月就能展現的能力，也都直呼「真的有阿嬤出來打耶！」「完了，輸給阿公阿嬤了」。





弘道老人福利基金會表示，事實上，對戰的輸贏在其次，期待透過推動「不老電競」，打破社會大眾對電競遊戲的年齡迷思，讓電競不再是專屬年經人活動，也可以是長輩發揮能力的舞台，更成為世代交流的話題與管道，讓長輩透過認識電競，更理解兒孫輩的世界；也讓年輕人看見長輩願意接受新挑戰的不老精神。

運動局指出，「不老電競」圓夢計畫自今年4月開放全國60歲以上長輩報名，歷經2個月招募與線上面試後，共錄取28名，最高年齡74歲、平均65歲的長輩，分別於北、中、南地區成立「不老電競」戰隊，自8月份起，透過北部健行科技大學、中部弘光科技大學與南部正修科技大學3所學校，帶領選手從遊戲說明、介面操作教起，到遊戲各路角色技能教學，以及隊內交流賽培養實戰經驗，展開3個月的訓練，另由學生教練與長輩們進行混齡對戰，學生們透過分享自身電競專長並與長輩交流。

運動局表示，110年全國運動會首次納入電子競技，台中市及早展開遴選與組訓機制組成台中代表隊，在大賽中力戰群雄，包辦個人賽《爐石戰記》及團體賽《英雄聯盟》金牌榮耀，展現台中市傑出電競實力，也結合在地學校共同推動電競運動。