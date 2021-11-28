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內幕／民代壓力炸鍋　逼朱立倫火速升級公投戰術

▲藍綠兩黨為公投廝殺，面對民進黨聲量壓制，朱立倫於最後一個月全面升級戰術、推出螞蟻雄兵計畫，革實院則組織青年民主戰隊，深入鄰里、街頭。（圖／文傳會提供）
▲藍綠兩黨為公投廝殺，面對民進黨聲量壓制，朱立倫於最後一個月全面升級戰術、推出螞蟻雄兵計畫，革實院則組織青年民主戰隊，深入鄰里、街頭。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-28 16:55:59｜2021-11-28 17:01:07

四大公投將至，朝野激烈交鋒，民進黨投入5000萬重本，上至總統下至黨工，分進合擊啟動全台大規模宣講，而國民黨卻最後一個月緊急改變戰略，不久前高層仍在「民進黨不信任票」跟「民生議題脫鉤政治」兩立場間游移不定，前線基層倍感焦慮，最後關頭才緊急加場、注入各縣市青年人馬。

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在公投戰開打初期，民進黨高效率定調戰略，使出海陸空大軍壓境，但國民黨則採取被動防守，立委、議員、青年黨工紛紛喊話黨中央態度硬起來、街講辦起來，但高層卻遲遲沒有動作。立院黨團大會時林為洲當面建議黨主席朱立倫加強宣傳密度與力道，朱立倫才予以首肯。

一週後，智庫執行長柯志恩再度前往黨團大會，與立委商討細節，最後決定立委輪班回選區一人講5場、不分區立委責任領其他區域，不料藍營場子的聲量始終炒不熱。時機敏感，朱立倫的同舟計畫爭議又使四公投案支持率連帶下滑，面對投票日步步逼近，邁入最後30天，朱立倫才趕緊宣布啟動「螞蟻雄兵計畫」提升規模。

螞蟻雄兵戰隊由青工會主導，集中於北、北、桃，派出青年黨工加碼500場街頭宣講，對象鎖定菜市場婆媽；另一頭，由革實院院長、立委林奕華領軍的青年民主戰隊則進攻六都，以學生、青年志工為主，宣傳目標年齡層較低，為學生族群、商圈及鬧區年輕人。

黨內人士坦言，朱立倫在全代會，及副主席連勝文在新北黨部黨慶稱「不信任投票」，是喊給黨員同志聽的，目的是鼓舞黨員的士氣，至於對外的宣講及後續活動，仍會訴諸理性，減少政黨對決的氣氛，才能催出中間選民出來投下同意票。

黨內人士表示，民進黨執政荒腔走板，治安惡化丶疫苗政策一團糟丶官員頻頻失言，國民黨身為強力的在野黨，公投原本應該是個反撲的好時機，但民進黨砸錢反公投，民調立即見效，公投結果仍不樂觀。黨內人士也只能苦笑，台灣人對民進黨真的很寬容。

黨內人士說明，現在民進黨不斷將公投形塑成政黨對決，不斷的召開大型說明會綁樁，並結合抗中保台，「完全沒打算講道理」，藍營認為就是民進黨陰謀。該人士認為，藍綠惡鬥的政治氛圍容易嚇退中間選民，降低投票率，若國民黨跟著喊「蘇內閣不信任投票」，恰好是正中下懷。

至於剩下兩週的衝刺戰術，該人士指出，國民黨資源不足，很難學民進黨辦理大型造勢，根據目前規劃，朱立倫將「領睡自由廣場」，以及趙少康為首的戰鬥藍團隊辦理的造勢。黨內人士建議，適逢2022年大選，黨中央應該鼓勵參政黨員發揮創意，拓展年輕選票，畢竟公投是大選的前哨站，多派些年輕人往前衝肯定是好事，同時，他也預告，黨內有青年提出新企劃，將會再發佈一波街頭抗爭活動。

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