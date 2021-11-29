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全台七大酸菜白肉鍋實測訂位有撇步　這家只能現場排

▲7大酸菜白肉鍋爭霸，台電勵進只排第3！實測名店訂位情形曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲7大酸菜白肉鍋爭霸，台電勵進只排第3！實測名店訂位情形曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-29 11:06:55｜2021-11-29 11:09:18

天冷台灣人最愛吃火鍋，除了麻辣鍋之外，酸香清爽的酸菜白肉鍋，放在長鼻子煙囪的炭燒銅鍋中，入口暖呼呼，讓人一口接一口。這週預計氣溫持續探底，又到了約吃鍋的時間了，哪幾家酸菜白肉鍋最誘人，獲得網友一致好評呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤了全台「酸菜白肉鍋」話題將近兩年的網路聲量，曝光最受好評的七大人氣酸菜白肉鍋店。《NOWnews》記者替讀者實測各大名店訂位情況，告訴你幾個小撇步，還不趕緊約起來。

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佔據聲量排行第一名，是在台北、桃園都有分店的「東北之家」，老饕分享東北之家「是很自然發酵的酸味」湯頭，酸爽帶勁，最受到網友熱議。採取吃到飽的輕鬆形式，搭配上親民價格，最受網友青睞。

眾多民眾紛紛表示「CP值真的太高了」、「不只平價，食材也非常新鮮好吃」等好評，大讚值得一再光顧。記者實測「東北之家」台北青島店、桃園林口店，透過線上訂位系統EZTABLE來預訂，近期的平日中午、晚上用餐時段都還有空位，接下來的假日，則建議避開正午、正晚用餐人潮，吃早一點或晚一些都還有得訂。

位於高雄左營的「劉家」，受網友大讚「老店風味果然夠道地」，以正宗口味擄獲不少人的味蕾，而店內手工製作的捲餅也很受大家推崇，是許多網友力薦到店必點的菜色。記者實際撥打電話，雖然需小小等候，但平日及假日都還有空位可訂。

名氣響亮的「台電勵進餐廳」則獲得第三名，除了鍋裡白肉脆彈的口感讓人驚艷外，其他的小菜、配菜也成為網友關注的焦點，尤其以蔥油餅最受到大家熱愛。想要親嚐台電勵進，餐廳只接受周一至周五8位(含)以上的電話預約訂位，其餘一律需現場排候給位。

被點名「食材新鮮、肉品超優」的「騰爐（原連進）」，因好品質受到不少網友紛紛推薦，不同於坊間以大白菜入鍋，騰爐選擇用高麗菜作為酸中帶甘甜的基礎，口感吃起來更爽脆。記者實際撥打電話，近一週內的用餐時間，店家都蠻熱心協助安排預約。

而同樣喜歡吃肉的民眾，也可挑選因「肉質鮮美」獲得肯定的「圍爐」餐廳，記得再點上一份傳統燒餅，嚼出幸福滋味。因應人數有大、中、小鍋尺寸可選的圍爐，目前訂位情況順暢，假日大桌也還算好訂。

老店「長白小館」以大陸東北濃郁湯底擄獲人心，人聲鼎沸的店家，是未經修飾的家常小店，讓不少人從小吃到大，越吃越懷念，招牌韭菜盒也是不能錯過的必吃餐點。記者實測兩支訂位專線，等候接聽的情形是所有店家中最久，約撥打至第三次才順利接通，不過近期假日都還有得吃。

▲老舅的家鄉味湯頭甘甜，配菜豐富。（圖／記者蕭涵云攝）
▲老舅的家鄉味湯頭甘甜，配菜豐富。（圖／記者蕭涵云攝）
源自台中的「老舅的家鄉味」，是較平易近人的溫潤湯頭，傳承了堅持不加醋、不加味精的清淡古法製作，料多實在的口碑很受歡迎。目前還推出五倍券優惠活動寵客，台北店的訂位電話還算順利就撥通，想吃的饕客還是建議盡快預約。


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