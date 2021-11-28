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要林靜儀解決少子化？江啟臣轟 : 把國安危機當笑話

▲ 總統蔡英文稱林靜儀若當選立委，中二選區的生育率定會大大提高，國民黨立委江啟臣批評蔡的發言 「荒謬反智」。（圖／新頭殼）
▲ 總統蔡英文稱林靜儀若當選立委，中二選區的生育率定會大大提高，國民黨立委江啟臣批評蔡的發言 「荒謬反智」。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-11-28 22:19:18

總統蔡英文 27 日在民進黨台中公投造勢時稱林靜儀當選立委，中二選區的生育率一定會大大地提高。國民黨立委江啟臣表示不能理解，怒斥國家領導人竟為了自家候選人，把少子女化的國安危機當笑話，直呼蔡英文的發言 「荒謬反智」。

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江啟臣嗆蔡英文這是在諷刺林靜儀，過去為了護航政府搞出停電危機，呼籲民眾 10 點之後不要看電視，順帶解決少子女化的幹話嗎？他認為真正諷刺的是，當蔡英文把少子女化當笑話的時候，許多新聞大篇幅報導台灣目前的人口危機，連媒體、在野黨都比總統還把少子女化當一回事。

他從數據觀察到，去年我國人口出現死亡交叉，死亡人數以 17.3 萬超越新生兒的 16.5 萬，進入人口負成長時代。而今年截至 10 月底，新生兒人數僅 12.6 萬人，幾乎可以確定將再探低谷。面對國人出生率大幅下降，江啟臣斥責罪魁禍首就是現在還在講笑話的蔡政府，他指出馬政府時期出生人數平均仍達 20 萬左右，2016 年也還有 20.8 萬。然而在蔡英文上任之後，5 年間逐漸下降，不見任何改善。

江啟臣認為國家處理問題，絕對不是「靠幹話」；面對少子女化危機，也不會是靠呼籲不看電視早點睡的林靜儀，或是只開過 1 次會就停擺解散的衛福部少子化辦公室。連立法院都建議政府成立跨部會，針對少子化建運作政策小組，他酸蔡英文「仍然不把國安危機當回事，繼續講幹話」。

江啟臣質疑民進黨一句「抗中保台」就可以強行通過，不受預算法採購法限制的 2400 億特別預算，那為何同樣是國安危機的少子女化，卻只有講不完的幹話，沒有任何實質作為？

少子女化問題涉及到世代間的經濟、社會結構，薪資成長追不上物價提升、房價租金雙雙創歷史新高、上有老下有幼的沉重扶養比，種種問題，讓青壯世代成為壓力夾心餅。江啟臣直呼人民聽到的「幹話」夠多了，怒轟蔡英文還在反公投，把「人民的痛苦、國家的問題」當笑話。

新聞來源為Newtalk 新頭殼


蔡英文表示，若林靜儀當選立委，中二選區的生育率一定會大大地提高。 林靜儀競選總部/提供
蔡英文表示，若林靜儀當選立委，中二選區的生育率一定會大大地提高。 林靜儀競選總部/提供

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