林佳龍建議公投辯論　林靜儀：說英文也可以

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媒體詢問林靜儀，是否認為頻頻在行程中看到顏寬恒尾隨而到覺得有被拔樁的意味？林靜儀表示，照的既定規劃和步調來進行拜會，無論對手是故意不公開還是想到就來，是對手步調的問題，她能確定自己的是有規劃也相當踏實的走訪。
對於被問到對手陣營招待所的違建問題，林靜儀則表示，全台灣目前只有這裡選舉，因此過去的問題一一浮現被檢驗相當正常，但是很遺憾對手陣營指東講西頻打模糊仗，民眾也都在看台中市政府如何面對與釋疑。
林佳龍批評，對手對於位於台中南屯楓樹腳顏家招待所原本的200平方公尺，竟在10年後變成600平方公尺？也請台中市政府和顏寬恒要說清楚講明白，更呼籲市府不要和特定地方人士成為共犯結構。
針對公投三接議題，林佳龍提到，台中的用電量已遠超過發電量，盧秀燕阻擋燃煤改燃氣，未來三接更是中南部降低空污的關鍵，增加天然氣發電，未來減少排碳量一半，空汙可以減少到三分之二，這也是他在市長任內爭取的目標之一。
林佳龍說，建議對手和林靜儀公開一對一PK公投辯論，林靜儀則回應，「沒問題，英文也可以。」林佳龍說，身為競選總部的主委也正式希望能夠促成林靜儀和顏寬恒面對四大公投辯論，不管是台語、國語、英文都讓顏寬恒選擇。
林佳龍表示，林靜儀是非常優秀的立委人選，曾任民主進步黨擔任國際部跟婦女部主任與全國不分區立法委員，行醫者是聞聲救苦，更曾隨非政府組織「無國界醫生」行醫，除了具國際觀外，在專業上視病如親，國際交流經歷也非常豐富。他也提到，觀察投入選舉以來林靜儀總是笑臉迎人，代表用心希望能為社會服務奉獻的力量，不像對手總是選得愁眉苦臉。林佳龍也呼籲選民要幫林靜儀催票，這一票物超所值「CP值」相當高，不只地方政策、國際外交也能代表國家發聲。
新聞來源為Newtalk 新頭殼