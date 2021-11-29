名家論壇》膝關節／做最精彩的你自己，做最精彩的金馬獎

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賈靜雯也是入行多年，首次入圍金馬就抱獎。鍾孟宏的攝影構圖真是幫她眼神加分加太多了，賈靜雯的角色眼神從都會女強人到思覺失調症過程，也都讓觀眾感觸萬分。這兩個「終於」拿獎，都是兩人演技里程碑，得獎是付出多年來的努力的被肯定之餘，更開心的是，可以靠這麼棒的角色拿獎。
四個「果然」，先是開場沒多久的最佳紀錄片，果然由《時代革命》拿下。畢竟這是一部用生命捍衛的香港尊嚴，從去年坎城影展閉幕的前一天，居然是以突襲式特別放映登場。
坎城影展還是夠膽，殺個中國措手不及無法抗議。就能想像，當藝術創作對決政治干預的時候，揭發中共在香港的惡行暴政是直球對決。無法用「藝術歸藝術，政治歸政治」這種天真想法糊弄過去。
最終香港三讀通過《電影檢查條例》修正案後，讓《時代革命》在香港上映機會渺茫，當藝術創作自由受到國安層級制約，金馬獎能讓這片獲獎更凸顯意義。
難怪當導演透過錄影發表感謝詞時：「謝謝台灣，謝謝金馬獎。時代革命最後片尾，我寫上香港人出品，我很希望這部作品，是屬於每一個有良知、有公義、為香港流過眼淚的香港人。」這樣的話語無不感動了在場觀眾，甚至大批網友也都紛紛留言朝聖。
另一個果然則是自嘲最苦命導演的羅卓瑤，入圍多次都沒拿過獎（特別是前一回《如夢》入圍9項全摃龜），難怪他自覺本次得獎機率為零，還好第五次入圍總算拿獎。
這個「果然」拿獎其實是對應本片的創作風格，從入圍金馬就能看出評審們對本片態度，這麼多獎項只入圍了導演項目，相對於前一回《如夢》的大摃龜，這次一發子彈就命中，「果然」這回不再讓她摃龜了。而該片也透露對香港這些年的社會運動巨變，現實與虛幻之間的魔幻手法，極度實驗風格，也凸顯了評審們慧眼獨具。
另外兩個果然，就是《美國女孩》果然拿了最佳新導演、新演員獎。這部作品從入圍之後的好評不斷，導演阮鳳儀把自己故事改編後，成為了一部劇情飽滿又不扭捏自戀的誠懇之作。刻畫少女成長階段的自我認同與國族情感，還對照當時SARS風暴中的家庭群像，確實能讓每個人都能在其中找到部分相似記憶。
最後提一下今年大贏家《瀑布》拿了四項，分別是影片、女主角、原創劇本與電影配樂。在疫情影響底下的此刻，看這部片格外有感。思覺失調症遇上新冠病毒包圍整個世界後的隔離冷漠，大家需要重新理解這些人們所遇到的問題，在導演劇本堆砌下，慢慢地能讓觀眾理解如何認識賈靜雯飾演的羅品文，最後如同她女兒那樣地協助生活上改變。在當代文明病成為多數社會慢性病的過程，《瀑布》建立這門重新凝視輪廓，是一份電影藝術能做到最俗常的慈悲語言。
可以說，本屆金馬獎，可以用白靈身上那件衣服文字作註解：「做最精彩的你自己」，因為透過許多獎項肯定了自由勇敢，不愧是精彩的金馬獎。
●作者：膝關節／影評人
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