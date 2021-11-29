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全力防堵！Omicorn多為年輕人確診　16期疫苗10點起預約

▲指揮中心今（29）日將公布接種成人第3劑、青少年第2劑疫苗外，第16期疫苗預約也在今天開跑，預約BNT、AZ、莫德納第2劑。（圖／資料畫面）
▲指揮中心今（29）日將公布接種成人第3劑、青少年第2劑疫苗外，第16期疫苗預約也在今天開跑，預約BNT、AZ、莫德納第2劑。（圖／資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 08:58:50

Omicron新變種變毒襲來，南非、香港、以色列、比利時、英國、德國、捷克、義大利、澳洲等地都傳有確診病例，指揮中心今（29）日將公布接種成人第3劑、青少年第2劑疫苗外，第16期疫苗預約也在今天開跑，預約BNT、AZ、莫德納第2劑。

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本期規劃開放，BNT與莫德納已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ已接種第一劑間隔滿8週以上的對象提供第二劑接種，第二劑混打BNT或莫德納疫苗之接種服務，民眾無論是否完成意願登記(含混打)，均可向指定醫療院所或衛生所預約後接種；想接種第一劑BNT、AZ、莫德納的民眾也可以預約。

預約時段同樣採取分流，BNT 疫苗是今天上午10點到明（30）日中午12點；AZ、莫德納疫苗則是今天下午2點到11月30日中午12點。

依據南非醫療協會研判，Omicron主要症狀會有「肌肉痠痛、疲憊、輕微咳嗽」，目前重症入院很少，入院的族群，大部分是小於40歲的年輕人，且確診民眾大多沒有打疫苗接種。

根據《蘋果新聞網》報導， 林口長庚醫院副院長邱政洵指出，Omicorn從南非崛起，確診者多為年輕人，南非的年輕族群疫苗接種率最低，沒有打疫苗或尚未完整接種的人提供病毒大量繁殖複製的機會。

世衛今天表示，目前還不清楚是否新病毒變異株Omicron將引發更嚴重的疾病，或者比其他源自SARS-CoV-2的變異株傳染力更強，初步數據顯示，南非的住院率攀升，不過這可能是因總體染疫人數增加，而非Omicron特定感染所致。（編輯：孫唯容）

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