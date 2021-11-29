影／分析暴力事件3大起因 徐國勇：訓練超商店員防身術
內政部長徐國勇今（29）日應邀出席內政委員會，針對強化治安進行報告及備質詢，徐國勇提出3大犯案原因及改善辦法，他也強調，目前已督促所屬機關加強超商夜間巡守，未來將派員協助超商檢視安全防護設備、教導員工提升自我防衛意識及防身術訓練。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-29 09:58:28｜2021-11-29 10:48:33
徐國勇表示，近期台中市、雲林縣及新北市連續發生街頭暴力事件；以及屏東縣、台中市、桃園市發生超商店員導民眾配戴口罩而遭傷害案件，分析3大主因，首先、案件起因均為小紛引發糾眾施暴及強凌弱、眾暴寡。其次、施暴者教育程度較低，且家庭關係較疏遠，成長階段交友不慎，甚至加入幫派組織，從中尋求認同感，排斥社會規範約束。第三、超商店員醒眾配戴口罩個案，施暴者有精神疾患、酒後失控及躁鬱病情服藥情形。
超商治安維護部分，徐國勇表示，警政署已督促所屬機關加強超商夜間巡守外，亦通報各機關妥善運用義警、守望相助隊等協勤民力協助巡守，並建立警民熱線報案機制，要求各直轄市、縣市警察局邀請轄內四大超商業者及地方政府經濟發展主管局處人員列席，召開強化警民連線機制座談會，除積極推廣內政部警政署110視訊報案App外，並派員協助超商檢視安全防護設備、教導員工提升自我防衛意識及防身術訓練。
徐國勇提出強化執法能量辦法，包括向上追查發生街頭暴力犯罪，警察到場立即逮捕現行犯，移送法辦，協請地檢署聲請預防性羈押；另從源頭抗制組織犯罪，如台中市個案後續向上追查破獲博奕、洗錢水房集團。同時強化檢警合作，警政署將持續強化員警教育訓練，盤點犯罪構成要件結合蒐證，強化檢警合作，以提高起訴率。
最後，徐國勇表示內政部將統合行政團隊力量，整合全般防疫作為、有效防堵新冠肺炎及非洲豬瘟、加強取締走私偷渡、強化校園安全及降低交通事故傷亡等工作，跨部會合作共同解決治安問題。