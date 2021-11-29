桌球／「中美組合」世錦賽奪銅　張安：盼和平和合作交流

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雖然今日以9:11、1:11、11:6、11:8、2:11不敵日本組合張本智和/早田希娜，無緣晉級決賽。但林高遠和張安皆對此次的比賽內容表達肯定之意，也感謝球迷的支持。
「對方也是非常的強吧！我們賽前做好了很多困難的準備，打到第5局也不意外，0:2落後局面的可能性也考慮到了。所以在落後的情況下，我跟Lily說，這局面是正常的，我們一分一分咬，還是有機會。」林高遠總結四強戰的賽果時表示，「第5局就比較可惜，因為開局一些球沒把握住之後，對方可能心理上放開了，我們後面沒能完成逆轉。」
這是「中美組合」首次組隊搭檔，張安認為對方組隊已經很久了，所以默契上更好一些。也相信如果有更多時間搭檔，他們能拿出更好的表現，「我們現在配合越來越好，所以如果我們有更多的時間，可以訓練磨合，在一些技術上加強訓練，比如接發球，我覺得我們可以做得更好。」
對於這次能組成跨國組合，林高遠直言非常榮幸，「從50年前的前輩打下的基礎，到現在50年後，我們能延續下去這個乒乓(桌球)外交2.0版。聽到消息後，自己內心非常激動，非常期待這次的比賽。我也立刻和Lily(張安)去溝通，去配對，當天聽到這個消息以後，我就去找她訓練，盡快去磨合、來合作了。」
而張安則是表示了對球迷支持的感謝，「真的很感謝所有支持我們的人，無論是中國球迷還是美國球迷們，很高興看到中、美兩國聯繫在一起，並且支持我們這個組合，雖然這是體育，但更是一種超越，向世界傳遞希望，我們可以一起，和平共處合作交流。」