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桌球／「中美組合」世錦賽奪銅　張安：盼和平和合作交流

▲中美桌球組合林高遠/張安。（圖／美聯社／達志影像）
▲中美桌球組合林高遠/張安。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-29 11:49:06

本屆桌球世錦賽具有一些不同的意義，中國大陸好手王楚欽和美國華裔選手張安阻隊搭檔混雙賽事，也讓外界相當關注。今(29)日他們雖然不敵日本的張本智和/早田希娜，而止步四強，但已經寫下歷史新頁。賽後兩人也針對本屆賽事的發揮，分享了自己的心得。

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在八強戰擊敗東京奧運打進四強的法國組合Emmanuel Lebesson/袁嘉楠，闖進到世錦賽四強，林張配已經確定至少保底銅牌，這也是美國桌球代表隊62年來首枚世錦賽獎牌，相當具有意義。

雖然今日以9:11、1:11、11:6、11:8、2:11不敵日本組合張本智和/早田希娜，無緣晉級決賽。但林高遠和張安皆對此次的比賽內容表達肯定之意，也感謝球迷的支持。

「對方也是非常的強吧！我們賽前做好了很多困難的準備，打到第5局也不意外，0:2落後局面的可能性也考慮到了。所以在落後的情況下，我跟Lily說，這局面是正常的，我們一分一分咬，還是有機會。」林高遠總結四強戰的賽果時表示，「第5局就比較可惜，因為開局一些球沒把握住之後，對方可能心理上放開了，我們後面沒能完成逆轉。」

這是「中美組合」首次組隊搭檔，張安認為對方組隊已經很久了，所以默契上更好一些。也相信如果有更多時間搭檔，他們能拿出更好的表現，「我們現在配合越來越好，所以如果我們有更多的時間，可以訓練磨合，在一些技術上加強訓練，比如接發球，我覺得我們可以做得更好。」

對於這次能組成跨國組合，林高遠直言非常榮幸，「從50年前的前輩打下的基礎，到現在50年後，我們能延續下去這個乒乓(桌球)外交2.0版。聽到消息後，自己內心非常激動，非常期待這次的比賽。我也立刻和Lily(張安)去溝通，去配對，當天聽到這個消息以後，我就去找她訓練，盡快去磨合、來合作了。」

而張安則是表示了對球迷支持的感謝，「真的很感謝所有支持我們的人，無論是中國球迷還是美國球迷們，很高興看到中、美兩國聯繫在一起，並且支持我們這個組合，雖然這是體育，但更是一種超越，向世界傳遞希望，我們可以一起，和平共處合作交流。」

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