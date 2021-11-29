「817招待所」爭議 顏寬恒：昔照圖施工、今違建自己拆
中二選區立委補選候選人顏寬恒利用南屯公保地蓋招待所，引發違建爭議，台中市政府昨明確表態，指派員勘查後證實建物兩側部份涉及違建，將要求改善或依序排拆。顏寬恒今（29日）回應，市府匡列違建範圍後，他會儘快進行拆除，至於為何出現違建，他表示是「照圖施工」。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-29 11:53:46｜2021-11-29 12:00:06
顏寬恒名下房產多達66筆，宣佈參選以來，不斷因房產問題被質疑，包括一家人住在台中7期豪宅而非沙鹿戶籍地、梧棲的土地經營電子遊藝場。民進黨立委林楚茵也踢爆，顏寬恒名下的南屯區楓樹段817號土地是都市計畫中兒童遊戲場用地（公保地），卻成了顏家的豪華招待所，且涉及違建。
林楚茵指出，根據自治法規《臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準》，允許不超過200平方公尺的臨時建築自用住宅，但根據空照圖估計，這間招待所建物約700平方公尺，遠超過台中市的臨時建築使用標準。包括競選對手林靜儀在內，各界要求台中市長盧秀燕針對「817招待所」爭議拿出態度。
中市都發局則解釋，該自治法規於2011年4月27日發布實施，但業主依法於2011年2月14日、法規發布前申請建築，依中央標準法規定不受該標準限制，且領有建造許可證。都發局25日函請南屯區公所實際查報，建物的圍牆及合法建物兩側涉及違建，將依「違章建築處理辦法」規定查處，開立違章建築認定通知書，並要求違建所有人自行改善，若逾期未改善，將依違章建築排拆優先順序原則辦理。
顏寬恒上午參與沙鹿的捐血活動，媒體問及「817招待所」爭議。他表示：「等市府將違章的部份匡列出來、明確讓我們知道，該改善的、該拆除的，我們都會處理。」媒體再追問，當初為什麼會蓋違建？他簡短回覆「按圖施工」。
至於梧棲土地經營電子遊藝場一事，顏寬恒說，取得土地時已有地上物，且有承租事實，「基於買賣不破租賃，我們繼續出租給合法申請的電子遊戲場業者。我再次強調，是出租不是經營，請不要抹黑栽贓、無端指控。」