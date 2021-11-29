電鍋蒸雞蛋狂破？內行人加「這一物」：還能重複利用

雞蛋是家家戶戶日常生活中，最不可或缺的食材之一，不僅營養又好吃，還能變化出多樣料理，除了一般的炒、煎、水煮以外，也相當多人喜歡直接用電鍋蒸熟。一名網友在網路分享電鍋蒸雞蛋最便利的懶人法，只要加入「某一物」就能讓蒸雞蛋好剝殼又完整，PO文一出立刻引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 12:09:27
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享「免顧火電鍋蒸雞蛋懶人法」，只見她在電鍋內部先舖上兩張「廚房厚紙巾」，將紙巾整個打濕後直接放上雞蛋即可，而蒸好的雞蛋剝殼後還保持相當完整，而紙巾還能重複使用，在炒完菜後拿來擦拭爐具，一點都不浪費！
貼文一出，立刻吸引許多婆媽留言表示：「我也用這種方法」、「我也都是用這方法……安全多了，曾用水煮煮到水乾鍋子變形的人路過」、「我也是直接將廚房紙巾打濕鋪在電鍋次放上雞蛋，開關跳起悶10分鐘再打開」、「其實一張就夠了！而且不管是用衛生紙、面紙、廚房紙巾都是一樣可以的！！如果想要蛋黃熟一點，就跳起時晚點再拿出來，假如想吃溏心蛋，就跳起時馬上撈起沖冷水剝殼就可以了。」、「厚的我都只放一張而已！薄的才會放2張～紙還可以重複用，要不就是拿來擦廚房！」。
另外也有人表示可用其他方法蒸雞蛋：「其實架網子，外鍋加水，生雞蛋放在容器裡，直接蒸15分鐘，也有水煮蛋效果唷」、「不用架子，直接拿碗裝蛋，外鍋加水也可以的」、「我都直接放瓷盤上 連衛生紙都省了」、「外鍋一杯水不到，洗好的蛋放到碗去蒸即可，不需要衛生紙」。（編輯：陳珮瑜）