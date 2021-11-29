COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

電鍋蒸雞蛋狂破？內行人加「這一物」：還能重複利用

▲一名網友在臉書社團發文，表示自己用電鍋蒸雞蛋時都會加「某一物」。（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友在臉書社團發文，表示自己用電鍋蒸雞蛋時都會加「某一物」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 12:09:27

雞蛋是家家戶戶日常生活中，最不可或缺的食材之一，不僅營養又好吃，還能變化出多樣料理，除了一般的炒、煎、水煮以外，也相當多人喜歡直接用電鍋蒸熟。一名網友在網路分享電鍋蒸雞蛋最便利的懶人法，只要加入「某一物」就能讓蒸雞蛋好剝殼又完整，PO文一出立刻引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享「免顧火電鍋蒸雞蛋懶人法」，只見她在電鍋內部先舖上兩張「廚房厚紙巾」，將紙巾整個打濕後直接放上雞蛋即可，而蒸好的雞蛋剝殼後還保持相當完整，而紙巾還能重複使用，在炒完菜後拿來擦拭爐具，一點都不浪費！

▲原PO先在電鍋內鋪上廚房紙巾，完全打濕後就可以直接蒸雞蛋，而且紙巾還能重複利用。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
▲原PO先在電鍋內鋪上廚房紙巾，完全打濕後就可以直接蒸雞蛋，而且紙巾還能重複利用。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
貼文一出，立刻吸引許多婆媽留言表示：「我也用這種方法」、「我也都是用這方法……安全多了，曾用水煮煮到水乾鍋子變形的人路過」、「我也是直接將廚房紙巾打濕鋪在電鍋次放上雞蛋，開關跳起悶10分鐘再打開」、「其實一張就夠了！而且不管是用衛生紙、面紙、廚房紙巾都是一樣可以的！！如果想要蛋黃熟一點，就跳起時晚點再拿出來，假如想吃溏心蛋，就跳起時馬上撈起沖冷水剝殼就可以了。」、「厚的我都只放一張而已！薄的才會放2張～紙還可以重複用，要不就是拿來擦廚房！」。

另外也有人表示可用其他方法蒸雞蛋：「其實架網子，外鍋加水，生雞蛋放在容器裡，直接蒸15分鐘，也有水煮蛋效果唷」、「不用架子，直接拿碗裝蛋，外鍋加水也可以的」、「我都直接放瓷盤上 連衛生紙都省了」、「外鍋一杯水不到，洗好的蛋放到碗去蒸即可，不需要衛生紙」。（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
57.45%42.55%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
54.89%45.11%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.59%59.41%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.88%44.12%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀