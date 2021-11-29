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林佳龍下戰帖邀辯論　顏寬恒5問林靜儀：還在選不分區？

▲顏寬恒上午參加捐血活動前，以5問回應林靜儀的公投辯論戰帖。（圖／顏寬恒總部提供，2021.11.29）
▲顏寬恒上午參加捐血活動前，以5問回應林靜儀的公投辯論戰帖。（圖／顏寬恒總部提供，2021.11.29）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-29 13:05:40｜2021-11-29 13:13:51

中二立委補選，前交通部長林佳龍昨以民進黨林靜儀競選總部主委身份，代向對手顏寬恒下戰帖，要求針對4大公投PK辯論，林靜儀回應「沒問題，英文也可以」。顏寬恒反問：「我們的選民真的要聽英語嗎？」並以「5問」酸林靜儀，指她「可能不知道自己選的是區域立委」。

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重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離案將於12月18日進行公民投票，林佳龍昨在霧峰區的造勢活動下戰帖，以競選總部主委身份邀請國民黨候選人顏寬恒和林靜儀辯論4大公投。林佳龍詢問一旁的林靜儀敢不敢？林靜儀回應：「沒問題，英文也可以。」現場民眾報以熱烈掌聲。

顏寬恒今被媒體問及是否接受挑戰，酸說：「林靜儀醫師到現在還把自己當做是民進黨不分區立委，可能不知道她參選的是區域立委，對於地方需求和地方發展，她到底了不了解？」

顏寬恒連連對林靜儀提出5個問題：「台中市第二選區的人，真的要聽英語？第二選區民眾的需要是什麼？第二選區建設還欠缺什麼？農漁民的需要是什麼？政府的幫助到位了嗎？」

▲音地大帝昨參加顏寬恒的里民政見說明會，開心啃豬腳吃炒米粉。。（圖／音地大帝臉書，2021.11.29）
▲音地大帝昨參加顏寬恒的里民政見說明會，開心啃爌肉吃鮭魚。。（圖／音地大帝臉書，2021.11.29）
顏寬恒說，區域立委候選人應該了解鄉親和地方發展需要。以上問題都是參選者必須對鄉親負責與說明的。他相信每位對手都是可敬的對手，若針對第二選區民意需要、地方發展進行辯論，他樂觀其成：「若是做惡意攻擊、無限上綱、無端指控，我們不接受。」

林佳龍昨天指顏寬恒陣營有「炒米粉」的情形，背後可能有綁樁問題，呼籲檢警調動起來。網路名人音地大帝也呼應，指昨天下午跟著顏寬恒在霧峰跑了好幾場里民政見說明會，「順便來視察一下什麼叫做在地的政治，什麼叫做照顧地方鄉親30年，視察結果：『飽』。」他挖苦：「有錢真好，一個晚上可以一口氣辦好幾場米粉場，配合的里長也真多。」還說現場很熱鬧「大家包超快」。

顏寬恒發言人張禹宣表示，里民政見說明會或座談會都是地方自發性的支持活動，經費由里民和熱心支持者支應，顏寬恒是應邀出席的來賓，餐點由主辦方提供給民眾，顏寬恒都沒有經手。
 

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