林佳龍下戰帖邀辯論　顏寬恒5問林靜儀：還在選不分區？

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顏寬恒今被媒體問及是否接受挑戰，酸說：「林靜儀醫師到現在還把自己當做是民進黨不分區立委，可能不知道她參選的是區域立委，對於地方需求和地方發展，她到底了不了解？」
顏寬恒連連對林靜儀提出5個問題：「台中市第二選區的人，真的要聽英語？第二選區民眾的需要是什麼？第二選區建設還欠缺什麼？農漁民的需要是什麼？政府的幫助到位了嗎？」
顏寬恒說，區域立委候選人應該了解鄉親和地方發展需要。以上問題都是參選者必須對鄉親負責與說明的。他相信每位對手都是可敬的對手，若針對第二選區民意需要、地方發展進行辯論，他樂觀其成：「若是做惡意攻擊、無限上綱、無端指控，我們不接受。」
林佳龍昨天指顏寬恒陣營有「炒米粉」的情形，背後可能有綁樁問題，呼籲檢警調動起來。網路名人音地大帝也呼應，指昨天下午跟著顏寬恒在霧峰跑了好幾場里民政見說明會，「順便來視察一下什麼叫做在地的政治，什麼叫做照顧地方鄉親30年，視察結果：『飽』。」他挖苦：「有錢真好，一個晚上可以一口氣辦好幾場米粉場，配合的里長也真多。」還說現場很熱鬧「大家包超快」。
顏寬恒發言人張禹宣表示，里民政見說明會或座談會都是地方自發性的支持活動，經費由里民和熱心支持者支應，顏寬恒是應邀出席的來賓，餐點由主辦方提供給民眾，顏寬恒都沒有經手。