NBA／湖人三巨頭合轟82分險勝活塞 爬回西區第8名
洛杉磯湖人今(29)日主場迎戰底特律活塞，相隔1周再戰兩軍沒再爆發衝突，湖人三巨頭合力轟下82分，其中「詹皇」LeBron James進帳最高33分，率隊有驚無險以110:106擊敗活塞，勝率重回5成，爬升到西區第8。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-29 13:32:20
上周湖人作客出戰活塞，James撞傷活塞小將Isaiah Stewart導致後者面部流血，雙方爆發衝突，兩人都被禁賽處分，James還是生涯首次被禁賽，今日兩軍易地再戰，所幸沒再爆出衝突，反倒是打出一場膠著戰。
上半場打完湖人取得51:48些微領先，第三節湖人打出一波21:8的小高潮，James助攻Anthony Davis爆扣得手，James單節進帳12分，率隊拉開83:70領先。
只不過沒想到湖人在第四節尾聲進攻當機，最後3分鐘僅得4分，被活塞回敬一波3:10攻勢，一度追到只差4分，讀秒階段James和Talen Horton-Tucker各貢獻1罰，湖人才有驚無險保住勝利。
James攻下全場最高33分5籃板9助攻，Russell Westbrook挹注25分6籃板9助攻，AD貢獻24分10籃板。活塞則以Jerami Grant的32分6籃板為最佳，替補登場的Frank Jackson添次高的17分。