Tag人物／冷藏包子外銷四大洲 邱錦雲創上億商機

打開蒸饅頭的閘門，一團團白煙傾瀉而出、廠房空氣中瀰漫著牛奶的清香，這是平均單日必須製作 5000 顆的牛奶饅頭，也是大玉成食品總經理邱錦雲最驕傲的暢銷產品，「沒有流行的東西，也不會有退流行的一天」，靠著手工包子饅頭，邱錦雲的企業版圖攻佔全球四大洲，他用一個最 簡單的臺灣味，讓世界各地的華人一解思鄉之愁。

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買不起一包「乖乖」 邱錦雲開啟創業之路

工廠裡的自動化設備每分每秒都在趕工，邱錦雲自曝產品好吃的秘訣不是配方，而是經年累月留下來的經驗，邱錦雲是手工包子起家，即使引進自動化設備，絕不能犧牲掉手工的口感，他反覆測試麵團延壓的次數，這些不為人知下足的苦工，造就他在臺灣無可取代的包子王國，攻佔臺灣七成以上的銷售通路。

▲ 平均單日必須製作 5000 顆的牛奶饅頭，也是大玉成食品總經理邱錦雲最驕傲的暢銷產品。（圖／記者詹皓帆拍攝）

叱吒臺灣各大通路的包子大王，回想創業之路是因為一包「乖乖」零食而起，邱錦雲說，兒子小時候只要跟媽媽去市場，就想要買一包「乖乖」，但是那時邱錦雲只是個平凡的上班族，妻子必須省吃儉用，因此想說服兒子兩天買一包就好，兒子卻難過的哭了出來，這個插曲成為邱錦雲立志創業的動力。妻子娘家就是包子店，邱錦雲帶著十足誠意跟岳父岳母說明想創業的念頭，沒料到岳父岳母不旦絲毫不反對還相當支持，於是邱錦雲用不到一百萬的本金，開始了小夫妻的創業之路。

手工包子創造事業巔峰 被同行眼紅挖角聯手壓價

開業第一天，邱錦雲的包子就被一掃而空，他知道自己的產品絕對沒有問題，兩夫妻同心打拼賺錢，那時候必須清晨 3 點起身備料，太太煮餡料、邱錦雲則負責桿麵糰， 4 、 5 點就有人來敲鐵門要拿批發的包子去賣，邱錦雲從早上賣到晚上，收拾好店面回到家，孩子們跟著夫妻 11 、 12 點才回家吃晚餐、睡覺，每天都睡眠不足的辛苦終於換來代價，邱錦雲慢慢從店面零售做到工廠批發，邱錦雲的努力嚐到了回報的甜果。

▲ 邱錦雲慢慢從店面零售做到工廠批發，辛苦終於換來代價。（圖／記者詹皓帆拍攝）

包子事業如日中天，好客熱情的邱錦雲邀請合作的廠商和員工一同吃飯，沒想到這個舉動卻為自己的事業造成了空前的危機，廠商們互相認識後，不旦趁機挖角了邱錦雲的師傅，開設了新的工廠，並且聯手壓低他的售價，讓他全無利潤可言，這一波攻勢讓邱錦雲陷入愁雲慘霧中，他一個月至少虧 4 、 500 萬，邱錦雲去談業務希望打入量販市場，卻被人不客氣的洗臉「沒有品牌、要怎麼賣？」從那時，邱錦雲深深認知到要建立自己品牌的重要性。在邱錦雲最慘淡的時期，卻迎來人生最重要的轉捩點，當時親戚在《萬客隆》工作，經由引薦邱錦雲的包子順利打進了量販店市場，為他籌得東山再起的本錢。

收益轉投資自動設備 不進步勢必會被淘汰

身為臺灣包子龍頭，邱錦雲走的卻是低調樸實路線，他最常被好友問怎麼不換車？他的車已經開了十年有餘，邱錦雲笑說，與其換車不如把錢拿去投資在工廠的設備，邱錦雲投資設備毫不手軟，除了看準趨勢的眼光，另外一個原因是因為他雇用了 8 位的身心障礙員工，為了使員工可以有更安全、更友善的工作環境，邱錦雲不惜花千萬購入機器設備，「這是一種企業責任」，稱霸臺灣包子市場，邱錦雲的經營理念就是，不斷的追求進步，因為不進步勢必會被市場所淘汰。

▲ 邱錦雲雇用了 8 位的身心障礙員工，為了使員工可以有更安全、更友善的工作環境，不惜花千萬購入機器設備。（圖／記者詹皓帆拍攝）

邱錦雲小檔案

現職： 大玉成食品總經理

經歷：

1997 年創立品牌《原鄉人》

2003 年榮獲 93 年度消費者優良食品金牌獎

2007 年榮獲 96 年全國績優廠商獎

2012 年榮獲 101 年度新北市卓越企業獎