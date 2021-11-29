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PLG／冠軍有望代表台灣出賽　陳建州不擔「薪」高國豪

▲PLG聯盟執行長陳建州近期上節目透露第2季冠軍有望代表台灣參與東亞超級聯賽(EASL)。（資料照／吳政紘攝）
▲PLG聯盟執行長陳建州近期上節目透露第2季冠軍有望代表台灣參與東亞超級聯賽(EASL)。（資料照／吳政紘攝）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-29 13:44:34

P. LEAGUE+第2季將在12月4日重新點燃戰火，聯盟執行長「黑人」陳建州近期上節目透露，本季總冠軍隊伍有望代表台灣參與東亞超級聯賽(EASL)，也談到新竹攻城獅新人王高國豪面臨「薪」考驗。

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陳建州近日上節目《MOMO瘋運動》接受專訪時透露，目前與EASL擁有很好的搭配，本賽季的規劃是希望最終的總冠軍隊伍，能與亞洲頂尖的聯盟，例如日本的B.LEAGUE、菲律賓的PBA等冠軍隊伍，有更高一層級的切磋。並期待能將PLG推向國際。

陳建州也分享例行賽各隊的精采看點，本賽季對於勇士總教練許晉哲來說是一大考驗，球隊不僅有衛冕的壓力，更有豪華陣容需繳出的戰績壓力。而陣中球星「野獸」林志傑在首年賽季的人氣可以說是「全台主場」，而場邊熱鬧、場上也因「野獸」瘋狂，每每看到許多年輕球員在場上想與「野獸」討教一番，相信也會是未來例行賽的看點之一。

攻城獅於9月正式公布全體球員薪資與合約年份，成為本季一大話題。陳建州表示，希望透過此事件讓球迷及所有球員知道，這就是職業籃球的環節之一，而手握最高薪的高國豪對於外界的抨擊或是批評，他的自我調適一直以來都做得很好，對於這次的事件並不會太擔心他，也相信攻城獅團隊會協助球員，給予他最好的照顧。另外在熱身賽的表現，陳建州很開心仍能看到高國豪以往那顆熱愛籃球的心，這就是真正頂尖職業球員該擁有的心理素質。
 

▲陳建州近日上節目《MOMO瘋運動》接受專訪。（圖／MOMOTV 75台提供）
▲陳建州近日上節目《MOMO瘋運動》接受專訪。（圖／MOMOTV 75台提供）

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