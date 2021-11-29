PLG／新北人戰出來！國王年度形象影片 Q戴維斯霸氣灌籃
PLG新北國王籃球隊今（29）日釋出年度形象影片，號召「新北人戰出來」一同守護我們的家園。而 2021-22 賽季例行賽 12 月份單場票，將在 11 月 30 日中午 12：00 全台 ibon 系統開賣！
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-29 14:14:56
形象影片取景於新北市東西南北四方，希望藉此凝聚幅員遼闊的新北市各方力量，號召新北人戰出來！新北市也是台灣最大的移居城市之一，就算不是在這座城市成長的人，只要一起為新北市爭光，就是自己人！如同新北國王陣中成長背景不在台灣的戴維斯（Quincy Davis）、張文平（Steven Guinchard），以及來自其他城市的球員，都團結一心讓新北人一同稱王！
新北國王 2021-22 賽季例行賽 12 月份售票將在 11 月 30 日 12：00 展開，ibon售票系統網站與 ibon 機台同步販售。VIP 場邊席「皇家寶座席」2 排售價分別為1 排 3000 元、2 排 2500 元；一樓 A 區「城堡皇宮席」視野最佳的黃區為 700 元，四角的白區為 600 元；籃筐兩側的「城堡攻防席」B 區全區售價 650 元；二樓「城堡高塔席」C 區 500 到 200 元不等。
成軍第一年新莊體育館主場開幕週，新北國王將在 12 月 18 日下午 14：30 迎戰衛冕軍臺北富邦勇士上演「雙北大戰」，翌日 14：30 對戰福爾摩沙台新夢想家，12 月 24 日 19：00 抵御桃園領航猿。新北國王在開幕週及平安夜3場賽事，皆安排精彩的系列活動，將持續在官方社群陸續公佈。