維持二級防疫警戒至12／13！跨年活動三大防疫規範出爐
有鑒於國際傳出變種病毒Omicron疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日宣布，明日起至12月13日維持疫情警戒標準為第二級，另有關年末的相關大型活動，可能具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，仍應維持嚴格防疫管理並加嚴裁處，遵守三大防疫規範。
編輯中心／綜合報導
2021-11-29 14:23:06｜2021-11-29 14:24:05
陳時中表示，有關歲末和跨年大型活動，主辦單位應遵守指揮中心二級警戒公告措施、地方政府大型活動相關防疫規定。包括主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施；除指定販賣區外，場內不得販售飲食；室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。
陳時中提醒，活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。不過主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者不適用飲食(補充水分除外)、拍照等得免戴口罩之例外情形；主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃。若違反以上規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。（編輯：林莞茜）
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