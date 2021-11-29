雙城論壇線上會議花費比實體還貴？北市府：不能這樣算
台北上海雙城論壇即將在12月1日舉辦。因應新冠肺炎疫情緣故，今年的雙城論壇仍採取線上視訊會議模式舉辦，且規模也大為縮減，從去年的一整天會議，今年也僅只有2個小時。不過就有議員質疑，不僅今年的會議預算比2016年的實體會議還要高外，去年會議時間較長的情況下，預算竟然還比今年低，認為台北市長柯文哲應該說清楚。對此北市府方面表示，線上視訊會議對於網路等設備需求要求更高，所以經費自然會比較高；至於今年之所以時間減短預算反倒增加，也是因為去年有視訊會議的軟體廠商互惠贊助，才得以減免預算。
記者丁上程／台北報導
2021-11-29 14:31:13
無黨籍台北市議員林穎孟表示，過去柯文哲一直都是出了名的「小氣一哥」，但今年為了當中國暖男，和中國玩視訊，總花費竟比實體論壇還貴。林穎孟拿出數據對比，今年的雙城論壇預算費用為139萬4000元，對照2016年在台北實體舉辦論壇，預算還高出一萬元；另外去年也像今年一樣為視訊會議，且時間長達整整一天，預算竟然還比今年整整少了14萬。
林穎孟強調，若柯市長是花自己或民眾黨的錢，要對中國有多暖，都是柯文哲主席的自由；但既然今天，是以台北市長身份舉辦視訊雙城論壇，燒的是台北市民公帑，那這莫名其妙的花費，柯市長應該好好向大眾交代清楚。
對此台北市政府發言人陳智菡表示，線上會議的經費不一定會亞於實體會議，因為實體會議要租借場地，視訊會議除了要場地外，整個資安防護、資訊等級是更高，光是相關視訊等等經費就要60萬左右。「議員指教的139萬，其實目前都還只是預算的編列而已，實際支出現在還未定。」陳智菡說，只要曾經辦過視訊會議的人應該都知道，實體會議跟視訊會議價錢不能這樣子來算。
至於與去年同樣為視訊會議，但今年預算卻暴增一事，陳智菡也解釋，去年視訊軟體包括webx、Cisco等廠商在內，有些是透過雙方互惠的方式進行，因此相關支出可以有打折的空間，但今年則是全部都正常計價所以向這些資安防護、光纖網路設置、要維持訊號穩定，經費其實是不少的，「只要辦過線上會議的人，應該都可以了解到，其實線上會議、實體會議經費不能這樣來算。」