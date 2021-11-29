聽到文英阿姨的聲音就想哭！劉冠廷力推《魔法阿媽》

第58屆金馬獎上周末揭曉，獲得最佳男配角獎項的劉冠廷於上台感言除了感謝王小棣導演外，也因提及目前正在熱映的《魔法阿媽》修復版而引起粉絲感動，其中一段話說出「它是一部我覺得充滿濃濃台灣味的電影，希望大家可以重回到電影院，跟23年前的自己對話」。原來上映前劉冠廷就已搶先在首映看過修復版本，他透露坐在電影院欣賞時數次紅了眼眶，「尤其是聽到的聲音，太棒了，讓我想起我的童年跟阿嬤相處的點點滴滴」。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-29 14:48:24
劉冠廷形容小時候看《魔法阿媽》只覺得好可怕，23年再一次於大銀幕看，曾經與阿嬤的回憶也瞬間湧現，「印象中第一次中元普渡拜拜時，阿嬤在供桌旁擺了椅子，還有裝水的臉盆和毛巾，當時他充滿疑惑並感受到跟平常拜拜不一樣，我那時就問阿嬤這是要幹什麼用的，我有點驚恐，但大人們都很淡定，所以我也一副很勇敢的樣子」。這回修復上映，除了讓他回憶起當年害怕的自己，也重新體會長大後才意會到珍貴無比的祖孫情感。
此外，也入圍本屆金馬獎最佳男配角的馬志翔，也再看過《魔法阿媽》後透露自己的阿嬷也有魔法，「我阿嬤也有魔法，她擁有能將食物變美味，卻長得像鷹爪的雙手」。他透露從小在山上是被阿嬤帶大的，記憶中阿嬷不停勞動的手雖然好醜但是好厲害，除了農作之外，阿嬤其餘的時間就是坐在織布機前不停地手作彩虹布。
「記得小時候貪玩容易喊餓，阿嬤會立刻丟下農具或織布棒，駝著背膀走入廚房，將雙手浸濕沾鹽再抓上一把隔夜飯，就能一秒變出美味飯糰，超級好吃真心不騙」，馬志翔形容如果想換口味，她就換成沾了砂糖的，嘴裡喃喃唸著話語，小時後以為是魔法咒語，長大後才知道原來是自己的母語，「阿嬷那時口中念的是真棒，我的阿翔好好吃飯…」，那些回憶對馬志翔而言如今想來仍是最美味的想念。