華航機師確診！兩度執勤美國洛杉磯染疫　CT值曝光

指揮中心今（29）日宣布，國內新增0例本土個案、8例境外移入，其中1例傳出是華航機師，他是自洛杉磯返台後入住諾富特防疫旅館，並在第五天進行PCR採檢確診。針對該名個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，他完成2劑AZ接種符合突破性感染定義，CT值為28.5，發病前14天曾兩度執飛洛杉磯，已匡列3名職場接觸者以及2名接送司機進行居家隔離。
編輯中心／綜合報導
2021-11-29 15:22:33
今日傳出一名華航機師從洛杉磯執勤後返台，入住諾富特防疫旅館進行檢疫隔離，昨日為居家檢疫第5日，進行PCR採檢確診；醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案為今日確診的境外移入個案16707，他在11月28日出現喉嚨癢的相關症狀，剛好在居家檢疫5+9的第五天期滿做採檢，當天採檢CT值為28.5。
羅一鈞說明，回顧他的執飛史是兩度直飛美國洛杉磯，分別是11月17日至18日以及11月21日至23日，目前還是研判為美國境外移入，後續將針對病毒部分做進一步定序，也會做後續追蹤抗體結果以及CT值變化做追蹤。
有關接觸者匡列，羅一鈞說，該名個案有3名職場接觸者，這3位是列為居家隔離，另有2位是有接送他的司機，現也是列為居家隔離，而同飛行的3位同事，已經經過採檢是陰性，另外採檢還在進行當中。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。