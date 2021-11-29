反萊豬票數後來居上！公投線上民調最新風向曝光

國民黨與與民間社團發起四大公投，包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」以及「珍愛藻礁」，12月18日交由全民公投，決定政府政策。這是繼2004年、2008年與2018年後，台灣史上第四次舉行全國性公民投票，也是首次公投與大選脫勾，首度單獨舉行公投。
記者朱啓瑜/綜合報導
2021-11-29 15:27:09
《NOWnews今日新聞》製作公投專頁，讓讀者能夠掌握全面資訊，更在NOWnews民調上設計PK擂台，讓民眾能夠投票表達意見。綜合18日到29日的統計，可以發現四大議題的網路投票結果逐漸起變化，原本四案不同意票都是占七成有大幅領先，而如今同意票慢慢追上，反萊豬議題同意票更超車不同意票，雙方持續拉鋸。
PK擂台數據顯示，從18日開始的調查，前幾天本都是不同意票遠遠超過同意票，但到了第二個禮拜情勢已出現變化！針對重啟核四意見調查結果，不同意有55.68%同意票則是44.32%，雙邊票數逼近。在反萊豬的議題上同意票更是彎道超車，同意票59.4%不同意有40.6，有投同意票的民眾留言「不管含量有多低，化學製品就是有風險！」也有網友認為「台灣本身就立法不准使用萊劑，為何還要同意進口使用萊劑的豬隻？這不是脫褲子放屁多此一舉嗎！」
另外公投綁大選不同意票54.71%同意票45.29%；反三接不同意票57.28%同意票則是42.72%。目前看來四案不同意票皆是逐步上升中，越逼近公投日票數是否還會有變動？《NOWnews今日新聞》將帶您持續掌握最新民意。