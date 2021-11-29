TGo點數年底到期！高鐵推優惠　星巴克、漢堡王都能換

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高鐵進一步表示，台灣高鐵公司在「點數365」平台上邀集7大品牌推出「天天有優惠」活動，即日起至12月31日止，每天都有指定商品提供兌換點數優惠，像是星巴克咖啡在活動期間內，每週一提供4款咖啡兌換點數調降優惠、漢堡王每週三提供薯條、辣薯球買一送一。
此外，高鐵公司禮遇TGo會員，除提供會員指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康，即日起至12月31日，「月月Go有禮」專案提供每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每週適用車次超過300班。
高鐵指出，2022年1月10日前，TGo會員將持有之銀行、超商、電信紅利點數，單次兌換為TGo點數200點且完成序號兌換入點，即可獲贈指定車次75折乘車券乙張，每位會員獲贈上限5次，歡迎會員踴躍轉點。
高鐵表示，TGo點數累積簡單方便，凡TGo會員購票乘車，進出站記錄完整且無退票記錄之車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積，最低300點就可折抵票價60元。高鐵公司強調，未來將持續針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，提升TGo會員權益、兌換便利性及兌點實用性，回饋會員對高鐵公司的支持，歡迎尚未成為TGo會員的民眾現在就加入，累積多一點美好。
高鐵提醒，新版「台灣高鐵」App直接串連「點數365」平台，讓TGo會員可隨時隨地以手機進入平台，兌換商品手續更簡便，2020年累積的TGo點數將於今年12月31日到期，會員記得登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，盡早進行兌換，以免點數失效。