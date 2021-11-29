COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

TGo點數年底到期！高鐵推優惠　星巴克、漢堡王都能換

▲TGo點數年底將過期，即日起高鐵天天推出兌換優惠，提醒民眾把握時間兌換。（示意圖／記者陳致宇攝）
▲TGo點數年底將過期，即日起高鐵天天推出兌換優惠，提醒民眾把握時間兌換。（示意圖／記者陳致宇攝）

記者許若茵／台北報導

2021-11-29 15:49:52｜2021-11-29 16:06:19

2021年即將結束，高鐵TGo會員點數也將失效！高鐵公司提醒，今年所累積的TGo點數將於12月31日到期，點數可以兌換車票、折抵車資與「高鐵假期」款項，還可在平台上兌換星巴克、漢堡王等優惠，提醒民眾記得把握時間快兌換。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高鐵說明，TGo點數可以兌換高鐵車票、折抵票款、折抵「高鐵假期」行程款項，還可以透過高鐵「點數365」平台兌換數百種商品，若是點數不足，也可以透過指定銀行、超商、電信紅利點數轉換。

高鐵進一步表示，台灣高鐵公司在「點數365」平台上邀集7大品牌推出「天天有優惠」活動，即日起至12月31日止，每天都有指定商品提供兌換點數優惠，像是星巴克咖啡在活動期間內，每週一提供4款咖啡兌換點數調降優惠、漢堡王每週三提供薯條、辣薯球買一送一。

此外，高鐵公司禮遇TGo會員，除提供會員指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康，即日起至12月31日，「月月Go有禮」專案提供每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每週適用車次超過300班。

高鐵指出，2022年1月10日前，TGo會員將持有之銀行、超商、電信紅利點數，單次兌換為TGo點數200點且完成序號兌換入點，即可獲贈指定車次75折乘車券乙張，每位會員獲贈上限5次，歡迎會員踴躍轉點。

高鐵表示，TGo點數累積簡單方便，凡TGo會員購票乘車，進出站記錄完整且無退票記錄之車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積，最低300點就可折抵票價60元。高鐵公司強調，未來將持續針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，提升TGo會員權益、兌換便利性及兌點實用性，回饋會員對高鐵公司的支持，歡迎尚未成為TGo會員的民眾現在就加入，累積多一點美好。

高鐵提醒，新版「台灣高鐵」App直接串連「點數365」平台，讓TGo會員可隨時隨地以手機進入平台，兌換商品手續更簡便，2020年累積的TGo點數將於今年12月31日到期，會員記得登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，盡早進行兌換，以免點數失效。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
56.92%43.08%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
54.55%45.45%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.61%59.39%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.4%44.6%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀