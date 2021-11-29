無共識！立院初審精障犯罪監護修法　關鍵條文保留

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對於監護處分是否延長、怎麼延長等議題，朝野立委、司法院、法務部均提出不同看法，包括：監護處分採「5+3N」，會有無限延長的問題，也沒規定最長執行期間，這會讓受處分人有長期或終身監護的可能，有違反憲法比例原則的疑慮。
委員會召委黃世杰聽完各方意見整理其爭點，其一，假釋中要不要加入監護處分？其二，如果加入監護處分後，監護期間有無上限？如果超過10年，是否定期讓法官審查？
立委江永昌直指，刑前、刑中與刑後的精神病況不會一樣，而法院裁定監護是判決當下被告的身心狀況，而非假釋中或刑後的情況，他提出修正動議，認為假釋期間應接軌監護處分。
蔡碧仲認為，監護處分的執行或延長期間內，每年應評估有無執行的必要，而監護處分達10年者，應每9個月評估有無繼續執行的必要；蔡也提及，受刑人的身心狀況，檢察官最清楚，如果之後讓法官審查監護處分，也可能會增加法官業務負擔。
另外，蔡碧仲也提醒，假釋中人犯最怕假釋撤銷要再回籠，假如又弄一個制度來破壞假釋制度，對受處分人的約束反而變小。
處理精障者造成的社會安全網問題，除了法務部、司法院要有法源依據處理精障者的監護與保安問題外，還牽扯與衛福部相關的司法精神病房、司法精神醫院的籌備與設立，不過目前《精神衛生法》尚未有新進度，所以討論後無法取得共識，因此保留送黨團協商。