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菲律賓開放旅客喊卡　3天內將接種900萬人

▲菲律賓政府今天推出雄心勃勃的計畫，盼在3天內替900萬人接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓政府今天推出雄心勃勃的計畫，盼在3天內替900萬人接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-29 18:43:05

（中央社馬尼拉29日綜合外電報導）為對抗COVID-19新變異株Omicron，菲律賓政府今天推出雄心勃勃的計畫，盼在3天內替900萬人接種疫苗，同時暫時擱置讓完成接種疫苗旅客入境菲國的計畫，憂心恐成疫情破口。

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菲律賓以海灘和潛水勝地聞名，但觀光業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，為遏阻疫情而封閉邊境20個月後，菲律賓原本準備對已接種疫苗旅客局部重啟邊境，如今因為新變種病毒喊卡。

法新社報導，由於菲律賓絕大多數民眾尚未接種疫苗，面對新變異株Omicron來勢洶洶，菲律賓政府只得暫時中止開放計畫。

與此同時，菲律賓政府今天啟動疫苗接種計畫，派遣維安人員與數以萬計志工，希望在3天內替900萬人接種疫苗。接種對象最小年齡為12歲。

路透社報導，這代表每天必須替300萬人接種。菲律賓的11月每日平均接種人數為82萬9000人，新計畫一舉把目標提高至近4倍。官員表示，新變異株Omicron的出現使這項計畫更形重要。

菲律賓是疫情最慘重的亞洲國家之一，但疫苗施打進度卻落後許多鄰近國家，1.1億人口當中僅有約35.6%人口完成疫苗接種。

政府目標是在今年底前替5400萬人接種疫苗，到明年3月達成7700萬人進度。

Omicron變異株最早在南非發現，隨後傳遍世界各地，菲律賓至今尚未傳出個案。

馬尼拉當局上週宣布將於12月1日開放來自大部分國家、完整接種疫苗的旅客入境，試圖藉此復甦萎靡不振的經濟。

不過，政府的Covid-19任務小組週末改變決定，宣布來自歐洲7國航班禁止入境，加入先前宣布的幾個非洲國家禁止入境名單。

移民局長莫連德（Jaime Morente）說，基於全球對Omicron變異株的關切，任務小組認為有必要中止外國旅客入境。

自疫情爆發以來，菲律賓有超過280萬人染疫，超過4萬8000人病故。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1101129

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