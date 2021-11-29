疫情爆發近2年又遇Omicron來亂！外媒警示全球2件事
自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，已經過了將近2年，但疫情不但沒有停歇的跡象，近來又發現新的變種病毒Omicron，讓各國再度繃緊神經。《金融時報》報導指出，這顯示出新冠肺炎疫情仍能造成巨大衝擊，迄今為止為了結束疫情所做的努力可能將嚴重受挫。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-29 16:42:29｜2021-11-29 16:42:41
《金融時報》報導，疫情大流行將近2年，預估比Delta病毒更具傳染性，顯示出新冠病毒並未失去能造成嚴重衝擊的能力，且可能會讓迄今為止為結束大流行的努力化為泡影。就目前而言，種種徵兆令人不安，Omicron病毒有著一成大量的50個突變，其中32個發生在關鍵的棘蛋白位置，能讓它逃避免疫系統，並且更快速的傳播。
雖然在發現Omicron病毒之後，不少國家迅速做出反應，實施邊境管制並禁止來自非洲南部的部分國家航班入境，但爭取到的時間仍是短暫的，過往經驗已經表明，要阻止新毒株在全世界傳播是不可能的。幾天下來，已經在以色列、香港、英國和幾個歐洲國家發現Omicron病毒蹤跡。報導認為，重點應該放在如何進行應對措施，並加速疫苗接種。且旅行限制會給發展中的經濟體帶來困難，即使是在發達國家，因供應鏈緊張和勞動力短缺，都可能會因為重新實施封鎖而惡化，間接助長了通貨膨脹，讓問題變得更加嚴重。
報導認為，新的變種病毒帶來兩個教訓，其一是它體現了基因組監測再提供預警方面的價值，以及進一步進行共享的必要性。雖然南非再次的展現了專業知識，但已經上傳到全球資料庫Sars-Cov-2的基因組中有80%以上是來自北美和歐洲。
其二是加快向低收入國家提供疫苗的重要性。長期以來，大眾都在擔心發展中國家接種疫苗速度緩慢，除了道德問題之外，還可能讓病毒留下大量的感染源，進而發生潛在的疫苗抗性突變，接著擴散至全球。如果世界要贏得這場與病毒的長期消耗戰，確保疫苗公平獲取就至關重要。