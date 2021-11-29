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台南周末好熱鬧 聖誕活動&音樂節開唱 林百貨復古派對

▲「2022台南市耶誕跨年系列活動」本周六將於麻豆總爺藝文中心揭開序幕（圖／記者林怡孜攝，2021,11,29）
▲「2022台南市耶誕跨年系列活動」本周六將於麻豆總爺藝文中心揭開序幕（圖／記者林怡孜攝，2021,11,29）

記者林怡孜/ 台南報導

2021-11-29 17:10:07

一年即將邁入尾聲，台南直到年底的活動周周熱鬧非凡。「2022台南市耶誕跨年系列活動」即將於本周六(12/4)開始揭開序幕，台南市長黃偉哲今(29)日宣布今年共有6場精彩的演唱及親子活動連番上陣， 3場跨年親子活動將率先於本周六登場，邀請包括銀河谷音劇團、海波劇團與蘋果劇團，歡迎大小朋友一起來共度歡樂時光！

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而一年一度的音樂盛事「星空音樂節」，於124日晚間在南紡購物中心熱血開唱，本次音樂節由曾在《超級偶像》比賽獲得佳績的吳海文擔綱開場表演，第二棒由DSPS用獨具特色的音樂風格，跟著現場樂迷一同搖擺。接著則由熱寫生登台，將以Indie Rock搭配生活感十足的詞曲結構，與粉絲直球對決。第四棒由溫蒂漫步接力演出，將以吸引力極高的旋律線和多層次的編曲，帶大家進入專屬音樂世界。壓軸則交由舞台魅力十足的怕胖團，將以粉絲熟悉的龐克樂曲，為活動畫下完美句點。

▲新生代獨立樂團「溫蒂漫步」深受輕人喜愛，本周六將於 「星空音樂節」獻唱（圖／南紡購物中心提供）
▲新生代獨立樂團「溫蒂漫步」深受輕人喜愛，本周六將於 「星空音樂節」獻唱（圖／南紡購物中心提供）
除了動人的音樂外，現場的好吃星星市集也提供府城人氣美食，其中「OLA古巴三明治」每次登場便吸引許多饕客大排長龍，另外還有常在宵夜時段現身街頭的「Cheers Life.人生」餐車，特製煎餃搭配獨門醬汁也是飽餐的好選擇。飲品部分則有台南在地Screaming Bean Coffee帶來的香醇咖啡，以及JAOSNS超市在現場販售的雷柯德水果酒。(未成年請勿飲酒/飲酒過量，有害健康/喝酒不開車，開車不喝酒)。隔天125日也於南紡購物中心旁時代公園舉行「親子同樂會」，邀請海波兒童劇團帶來小朋友最愛的「香蕉人、嬌嬌蕉」、「奶油獅」、「麻吉貓」等玩偶，要讓孩子開心過周末。


此外，台灣最老的百貨公司「林百貨」歡慶90歲生日，125日即將舉辦復古派對，重現往日風華。今年有別於往年大遊行的慶祝模式，改以戶外時光宴復古派對，邀請歷史悠久的在地老店齊聚，一同和林百貨同慶台南最值得驕傲的時光，重現當年1932年代銀座商圈週年慶典時的繁華光景。


林百貨表示，90歲的林百貨連結了新舊台南人的共同記憶，本次活動邀請許多台南在地老店家及舊貨店商，有舊來發餅舖、吳萬春香舖、博仁堂、華谷理容院、偉群理容院、全美戲院、左藤紙藝薪傳、永川大轎工藝、吳敬堂藝陣社等，共同參與時光宴的展攤計畫，要讓參與的民眾能更親近台南獨有的藝文生活。戶外封街復古派對活動由下午2點開始，歡迎民眾前來體會這新舊融合的玩味時光。


(未成年請勿飲酒/飲酒過量，有害健康/喝酒不開車，開車不喝酒)



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