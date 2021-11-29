《滾動的移工詩情》入選外交特考題 師大作家盼善待移工
《四方報》報導，台灣外籍移工近70萬人，如何關懷這群在台灣的東南亞朋友也成為政府機關人員需面對的問題。台灣國立彰化師範大學駐校作家康原著作《滾動的移工詩情》入選為110年公務人員特種考試外交領事人員國文科作文考試試題，題目以書中強調「關懷」的視野，呼籲台灣人重新觀看移工身影作為這塊土地的風景，請考生陳述自己所知的移工故事，並提出具體的關懷之道。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-29 18:09:04
書中寫道：「在台灣的街頭巷尾，我們會發現一些東南亞的移工。這些人為了改善自己家中的經濟，離鄉背井、拋妻離子，遠走他鄉投入台灣這塊土地上，灑落許多血汗來灌溉我們的土地，身為台灣人，我們有沒有善待這群人？在我們家裡工作並成為家中的一員，我們有沒有感激他們的幫忙？他們的假日走過城市的街道，走過我們的鄉野，他們的身影也成為台灣的一種風景，請用關懷的心情觀賞他們吧！」
康原老師認為，移工以血汗灌溉這塊土地，鮮明的身影從許久以前便已紮根在城鄉的每個角落，遍布於台灣的製造業、農牧漁業、老人照護等工作場域，或許是台灣人再熟悉不過的風景，更是支撐台灣經濟發展的幕後功臣。除了重視、善待與感激之餘，該書也藉由移工在工作餘暇的生活樣貌，勾勒出實際的社會脈動與細膩的人情冷暖。
《滾動的移工詩情》結合人道關懷與勞權議題，也期待政府或媒體持續關注移工在台灣的待遇及處境，透過政策的推動或忠實的報導，讓移工不再只是過客，讓台灣成為他們的家。