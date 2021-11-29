影／中選會推公投短片　籲「做好決定，加速圈票」

全國性公民投票案第17案至第20案將於110年12月18日舉行投票，為了加快投票權人圈票速度，減少民眾等候時間，中選會推出動畫影片，提醒投票權人進入投票所前，先想清楚4項公投案怎麼投，充分了解正反方論點，審慎思考後，12月18日前決定要投同意或不同意，當天帶著決定進入投票所，投票過程輕鬆又快速。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-29 17:27:00｜2021-11-29 17:47:19
中選會也透過影片再次提醒投票權人，投票當天記得帶3寶：國民身分證、印章及投票通知單，以及提醒8月9日(含當日)後遷戶籍的投票權人，須返回原戶籍地投票所投票。針對4項公投案，中選會自11月13日開始至12月11日期間，於全國性無線電視頻道，為每一公投案舉辦5場意見發表會，總計辦理20場，除在電視頻道及中選會網站直播外，製播完成後，各家電視台也會重播1次，其影音檔案置於本會網站「110年全國性公民投票專區」，供民眾隨時收看。
110年全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：
第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？
第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）