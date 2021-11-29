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產業機密輸出中國大陸？光洋科馬堅勇反指台鋼「抹紅」

▲光洋科經營權之爭再掀攻防戰，市場派台鋼集團日前指控董座馬堅勇將產業機密輸出中國大陸，為此馬堅勇今日親上火線說明。（圖／光洋科提供）
▲光洋科經營權之爭再掀攻防戰，市場派台鋼集團日前指控董座馬堅勇將產業機密輸出中國大陸，為此馬堅勇今日親上火線說明。（圖／光洋科提供）

記者許家禎/台北報導

2021-11-29 17:27:48

光洋科經營權之爭再掀攻防戰，市場派台鋼集團日前指控董座馬堅勇將產業機密輸出中國大陸。今（29）日公司派馬堅勇召開記者會反指台鋼「抹紅」，強調入股光微半導體是配合重要客戶對後續銅錳靶材的大量需求，呼籲外界勿以訛傳訛。

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光洋科公司派董座馬堅勇與總經理黃啟峰今日親上火線召開記者會，面對市場派的指控，馬堅勇表示，公司於今（2021）年4月，由子公司光洋新材（昆山）股份有限公司投資中國光微半導體材料有限公司200萬人民幣，取得16.67%股權，這是為了不讓半導體供應鏈產生斷鏈危機。

馬堅勇強調，這是以股東身份開拓穩定的高純銅（用於半導體高階靶材）第二貨源，確保2022至2024年銅錳靶材量產時原料供應充足，同時也因為股東身份取得優惠價格，可以降低公司營運成本。他表示該公司具有銅礦冶煉和化學提純能力，台灣目前並無此等能力，亞洲地區也僅日本及大陸才有，因此公司才投資光微取得穩定貨源。

但光微產線尚在建構中，預計於2022年Q2量產後提供光洋科使用。由於光微尚未進入量產，光洋科現有高階半導體銅錳合金靶材並未使用光微的原料。馬堅勇指出，此投資行為乃依「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」辦理，完全符合投審會規範，是合法投資。對於台鋼惡意抹紅為產業機密技術外洩、技術輸出至光微是惡意扭曲事實，公司已採取法律行動，遏止此惡劣行徑。

光洋科經營權之爭持續上演，日前光洋科重量級客戶台積電向公司派馬堅勇團隊發出公開信表示支持。為此，市場派台鋼集團王炯棻做出聲明喊話台積電，「身為光洋科大股東，台鋼集團向來遵守政府政策及企業誠信，從春雨、久陽、榮剛等公司，都可以看到台鋼的入主，讓公司體質獲得改善」。

而台鋼董座王炯棻今日再對台積電發出公開信，表示光洋科不會因為一個人的異動，而影響技術層面的穩定與發展，表示台鋼旗下亦有各種專業經理人，相信台鋼集團進入經營後，將成為台積電穩定且值得信賴的供應鏈夥伴。在12月底的股東臨時會上，未來經營團隊將交由所有股東投票決定，也希望光洋科與台積電未來能更緊密的合作。

光洋科12月將召開股東臨時會，全面改選董事，將選出5席董事及4席獨立董事，但總計目前有11名董事及7名獨立董事候選人。市場派台鋼集團規劃在12月24日召開股東臨時會，公司派則預定在12月27日舉行股東臨時會，在股東臨時會之前，雙方勢必依舊相互攻防。



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