COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Omicron傳14國！葡萄牙13人感染　全與這球隊有關

▲貝倫人在27日對陣本菲卡，圖為當天上場的9名球員。（圖／翻攝自@brfootball推特
▲貝倫人在27日對陣本菲卡，圖為當天上場的9名球員。（圖／翻攝自@brfootball推特

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-29 18:37:53

葡萄牙衛生當局29日表示，在境內發現了13起Omicron變種病毒的確診病例，所有案例均與里斯本的貝倫人足球隊（Belenenses）球員或工作人員有關。這也讓葡萄牙成為第14個遭到Omicron病毒攻陷的國家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，葡萄牙衛生當局表示，在境內發現了13起Omicron變種病毒的確診病例，全與貝倫人足球隊有關，而其中1名球員近日才從南非返回。

貝倫人足球隊才在上週六（27日）曾與本菲卡（Benfica）進行了比賽。比賽當時，貝倫人足球隊僅有9名球員上場，因為其他球員正在進行隔離。在下半場開始後甚至只有7人回到場上。

據悉，貝倫人南非籍守將菲爾迪（Cafu Phete）在上週完成國家賽事後，返回葡萄牙被驗出確診新冠肺炎（COVID-19），但球隊仍無奈照著賽程與本菲卡隊進行比賽，在比賽之後也有多人染疫。

貝倫人足球隊發言人29日表示，除了周六沒有比賽的青年隊外，所有人都被隔離了，有44人居家隔離。目前有2、3名球員以及2、3名工作人員出現症狀，但沒有太嚴重，其他人都沒有症狀。但是在衛生當局批准前，他們得不斷地進行病毒檢測以及接受隔離。

貝倫人以及本菲卡都在週六的記者會上表示，他們別無選擇只能參加比賽，否則將面臨因「無故缺席」而受到懲罰的風險。他們同時也指責聯盟和DGS 不允許比賽延期。

自南非首先通報感染Omicron案例後，非洲南部多個國家、歐洲、亞洲也紛紛確定有感染病例。在葡萄牙證實病例之後，全球已累計14個國家地區出現Omicron病例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
56.51%43.49%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
53.85%46.15%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.68%59.32%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.1%44.9%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀