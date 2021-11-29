Omicron傳14國！葡萄牙13人感染　全與這球隊有關

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貝倫人足球隊才在上週六（27日）曾與本菲卡（Benfica）進行了比賽。比賽當時，貝倫人足球隊僅有9名球員上場，因為其他球員正在進行隔離。在下半場開始後甚至只有7人回到場上。
據悉，貝倫人南非籍守將菲爾迪（Cafu Phete）在上週完成國家賽事後，返回葡萄牙被驗出確診新冠肺炎（COVID-19），但球隊仍無奈照著賽程與本菲卡隊進行比賽，在比賽之後也有多人染疫。
貝倫人足球隊發言人29日表示，除了周六沒有比賽的青年隊外，所有人都被隔離了，有44人居家隔離。目前有2、3名球員以及2、3名工作人員出現症狀，但沒有太嚴重，其他人都沒有症狀。但是在衛生當局批准前，他們得不斷地進行病毒檢測以及接受隔離。
貝倫人以及本菲卡都在週六的記者會上表示，他們別無選擇只能參加比賽，否則將面臨因「無故缺席」而受到懲罰的風險。他們同時也指責聯盟和DGS 不允許比賽延期。
自南非首先通報感染Omicron案例後，非洲南部多個國家、歐洲、亞洲也紛紛確定有感染病例。在葡萄牙證實病例之後，全球已累計14個國家地區出現Omicron病例。
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