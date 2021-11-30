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巴貝多將成為共和國　總統為國家元首取代英國女王

▲巴貝多1966年脫離英國獨立後，仍奉英國女王為國家元首。巴貝多30日慶祝國家獨立紀念日時，現任總督將就職總統，正式取代英國女王成為元首。圖為巴貝多旗幟。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴貝多1966年脫離英國獨立後，仍奉英國女王為國家元首。巴貝多30日慶祝國家獨立紀念日時，現任總督將就職總統，正式取代英國女王成為元首。圖為巴貝多旗幟。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-30 06:25:28

（中央社巴貝多首都布里奇敦29日綜合外電報導）巴貝多10月選出首任總統梅森，她將於30日就職，成為這個新共和國家第一位元首，取代原本英國女王的元首地位，切斷了這個加勒比海島國和英國王室近400年關係。

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即將成為世界上最新共和政體國家的巴貝多，以風光明媚的海灘和熱愛板球聞名，這個加勒比海島國的現任元首英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），將由她在巴貝多的代表、現任總督梅森（Sandra Mason）取代。

路透社報導，英國王儲查爾斯（Prince Charles）飛往巴貝多參加29日舉行的建立共和體制慶祝活動。英國船艦大約在400年前首次抵達巴貝多。

巴貝多1966年脫離英國獨立後，仍奉英國女王為國家元首。巴貝多30日慶祝國家獨立紀念日時，現任總督梅森將就職總統，正式取代英國女王，成為巴貝多元首。

擺脫過去曾為日不落國大英帝國殖民的最後遺緒，將不會對巴貝多的經濟或貿易關係帶來直接的衝擊。

這將是30年來，英國女王首次被移除國家元首的地位。印度洋島國模里西斯1992年宣布成為共和政體，英國女王不再是模里西斯的國家元首。

巴貝多慶祝活動將從29日晚上一直持續至30日，現任總督梅森就職成為巴貝多共和國首位總統，王儲查爾斯將在場觀禮。巴貝多總統大致為象徵性職位，實際施政的是總理莫特里（Mia Mottley）。

查爾斯親王將在30日零時過後發表演說表示，兩國關係大致將維持不變。

法新社報導，巴貝多部分人士批評總理莫特里邀請查爾斯親王擔任貴賓，並將頒給他巴貝多最高國家榮譽巴貝多自由勳章（Order of Freedom of Barbados）。

巴貝多西印度大學（University of the West Indies）國際關係講師海因茲（Kristina Hinds）表示：「英國王室是剝削這個地區的源頭，他們迄今非但沒正式道歉，也未曾試圖修補過去造成的傷害。」

「因此我看不出這個家族的成員何以能被頒發這項勳章。這點我想不透。」

巴貝多轉為共和政體後，國家元首不再是英國女王，恐引發目前仍奉英國女王為元首的牙買加、澳洲和加拿大等前英國殖民國家類似的辯論。

莫特里27日在演說中表示，建立共和國代表巴貝多向前邁出一步，但她強調巴貝多公民必須以20世紀尋求國家獨立的同樣熱情，來面對不平等和氣候變遷等挑戰。

莫特里在紀念巴貝多獨立運動人士的公園揭幕演說中表示：「隨著我們脫離396年的英國君主統治，邁向議會共和制，我要求大家認識到挑戰或許已改變，但它們可能和過去一樣艱鉅。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101129

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