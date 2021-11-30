羅志祥全面復出！明年搭上五堅情重返小巨蛋

羅志祥全面復出，繼推出新單曲後，也將重返小巨蛋舞台！昔日主持的招牌節目八大《娛樂百分百》，將於明年1月28日舉辦「凹嗚狼人殺總冠軍台北小巨蛋演唱會」，成為他首場復出表演的好時機，睽違1年多重返螢光幕前，羅志祥表示將會全力以赴，讓觀眾開心，「最期待在現場看零九大神用火眼金睛抓出狼人，因為不管看幾次，都覺得好震撼！」





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▲瘦子E.SO收到「凹嗚狼人殺」演唱會邀約心情興奮，當天將演出新專輯歌曲。（圖／寬宏藝術、八大電視提供）

「凹嗚狼人殺」演唱會表演嘉賓名單曝光，包括五堅情、瘦子E.SO、羅志祥三組嘉賓輪番上陣，要粉絲不僅有精彩的狼人殺鬥智實競比賽可看，還可以看到最殺、最炸的唱跳演出。瘦子E.SO分享收到邀約時心情興奮：「很開心！當天預計演出新專輯的歌，請大家拭目以待。」





▲五堅情身為《娛樂百分百》節目主持人，亦是「凹嗚狼人殺」演唱會表演嘉賓。（圖／寬宏藝術、八大電視提供）

身為《娛樂百分百》節目主持人亦是表演嘉賓的黃偉晉、邱鋒澤、陳零九則表示：「這次總冠軍的參賽選手陣容超強，節目也會十分精彩，我們實在很期待。」「凹嗚狼人殺」演唱會門票今（30日）中午12點開賣，購票請洽寬宏售票系統( kham.com.tw )及全國萊爾富、OK便利商店，相關活動資訊請洽「娛樂百分百」臉書專頁。





八大《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」屢次打破台灣綜藝節目紀錄，2017年「凹嗚狼人殺」首次在節目中登場後，官方YouTube頻道創下破億點擊佳績，狼人殺偶像日前更走出攝影棚與觀眾近距離互動，吸引破千人追星盛況；這次舉辦台北小巨蛋演唱會，將「桌遊」搬上小巨蛋舞台，展開萬人觀賞燒腦鬥智遊戲成為創舉。不少大批忠實粉絲表示：「終於等到這一天！」、「今年的狼人殺偶像參賽者是最夢幻的黃金陣容，真的很期待！」



