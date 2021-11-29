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高雄商圈夜市券第二波換發人潮大爆發　平均5秒鐘領券

▲第二波商圈夜市券加開愛心服務台，排隊動線與一般民眾區隔開來，圖為光華夜市今下午開始發放前排隊人潮。（圖／高市府經發局提供）
▲第二波商圈夜市券加開愛心服務台，排隊動線與一般民眾區隔開來，圖為光華夜市今下午開始發放前排隊人潮。（圖／高市府經發局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-11-29 21:34:31

高雄市政府主辦的「高雄開就賺」活動第二波「商圈夜市券」今（29）日起連續一周在指定49處商圈夜市起跑，經發局為讓發送流程更順暢，加派人力提前「驗、拍、發」，縮短排隊等候時間，也增設愛心服務台，上周更連續現場模擬演練，今下午在林靖夜市開始首場發放，加上晚間五處夜市，整體換發過程順利，只要提前完成驗證作業，平均只要花3至5秒就可在服務台完成領券，顯見演練成果奏效。上一次發放十萬份，一個月各商圈夜市就累計收到超過1,400萬元核銷申請，也顯示具有限時刺激消費效果。

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深受民眾及商圈夜市業者期待的商圈夜市券，第二波換發活動今下午3時在苓雅區河南路的林靖夜市起跑，因200元振興5倍券可換到翻倍價值的400元高雄券，果然吸引民眾提前排隊，下午2時不到就開始出現聚集人潮，所幸經發局先前已和夜市管委會預做規劃，拉出兩條排隊動線，讓民眾依序排隊，林靖夜市主委劉政賢感謝民眾守規矩，在工作人員協助下配合驗證、拍照，因應現場排隊人潮眾多，提前15分鐘發號碼牌、下午3時開始領券。

▲第二波商圈夜市券增設敬老愛心服務台，在林靖夜市領到券的阿公阿嬤很開心。（圖／高市府經發局提供）
▲第二波商圈夜市券增設敬老愛心服務台，在林靖夜市領到券的阿公阿嬤很開心。（圖／高市府經發局提供）
此外活動首日另有包括光華、忠孝等5處夜市也在晚間6時開始換發，光華夜市主委顏永峻笑說，為備戰今晚活動，昨晚夜市工作人員把桌椅準備好，當時就有民眾誤以為可以開始排隊，嚇得管委會趕快把桌椅收起來，告知民眾今天再來，顯見民眾有多期待。

顏永峻說，今天是上班日，怕排隊人潮阻礙下班交通，管委會特別請經發局安排7位安管人員穿著顯眼的工作服在每個街道口協助清空站崗，確保排隊民眾人身安全，還好今晚下班車流順暢，雖然今晚換發2,000份比首波多，但因提前驗證、發號碼牌及愛心服務台、增開換發服務台等優化措施奏效，整體換發還算順利，不少原本周一例休的攤商為這波換購特別停休，就為再搶一波振興商機，可見商圈夜市券對業者的業績幫助很大。

年約80歲的陳老先生住前鎮，今天中午睡醒就自己搭公車轉輕軌後步行到林靖夜市現場，他說之前第一波也有換到，笑說年紀大了，排隊拿商圈夜市券賺點老人工，誇商圈夜市券好用、最方便，之前換發到的都拿來買吃的，小面額特別在夜市好用，這次有愛心服務台也比之前改善很多。

住在林靖夜市附近的羅小姐，今則是帶著就讀小三和小二的女兒來排隊兌領，她說剛好小孩讀的福東國小上周六運動會，今天剛好補假，兩人有空可以來排隊，拿到商圈夜市券要買吃的。

▲林靖夜市店家蕭小姐（左）在開始營業前也來排隊，領到券後在隔壁商家消費。。（圖／高市府經發局提供）
▲林靖夜市店家蕭小姐（左）在開始營業前也來排隊，領到券後在隔壁商家消費。。（圖／高市府經發局提供）
晚間在忠孝夜市排隊領券的楊小姐說，這波換發工作人員在排隊時就提前開始驗證身分、發號碼牌，表定活動時間開始就能開始換券，只要驗證完、拍下振興券與身分證件留存，領到號碼牌，在服務台前領券時間頂多5秒，換發作業感覺蠻順暢的。

經發局表示，第二波商圈夜市券換發首日，民眾反應確實比預期更為熱烈，針對各場次民眾及商圈夜市代表反映意見，包括縮短「驗、拍、發」流程、愛心服務台及一般排隊民眾的動線能更清楚區隔、及時告知額滿停止等措施，將會立即研商加強優化，後續場次發放將會更順暢。

經發局特別提醒，這波商圈夜市券換發為分散人潮，特別發放號碼牌給完成驗證的排隊民眾，領到號碼牌民眾若不想排隊久候，可先離場，只要在各場次表定活動時間結束前，即可憑號碼牌到服務台換發。

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