高雄商圈夜市券第二波換發人潮大爆發　平均5秒鐘領券

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此外活動首日另有包括光華、忠孝等5處夜市也在晚間6時開始換發，光華夜市主委顏永峻笑說，為備戰今晚活動，昨晚夜市工作人員把桌椅準備好，當時就有民眾誤以為可以開始排隊，嚇得管委會趕快把桌椅收起來，告知民眾今天再來，顯見民眾有多期待。
顏永峻說，今天是上班日，怕排隊人潮阻礙下班交通，管委會特別請經發局安排7位安管人員穿著顯眼的工作服在每個街道口協助清空站崗，確保排隊民眾人身安全，還好今晚下班車流順暢，雖然今晚換發2,000份比首波多，但因提前驗證、發號碼牌及愛心服務台、增開換發服務台等優化措施奏效，整體換發還算順利，不少原本周一例休的攤商為這波換購特別停休，就為再搶一波振興商機，可見商圈夜市券對業者的業績幫助很大。
年約80歲的陳老先生住前鎮，今天中午睡醒就自己搭公車轉輕軌後步行到林靖夜市現場，他說之前第一波也有換到，笑說年紀大了，排隊拿商圈夜市券賺點老人工，誇商圈夜市券好用、最方便，之前換發到的都拿來買吃的，小面額特別在夜市好用，這次有愛心服務台也比之前改善很多。
住在林靖夜市附近的羅小姐，今則是帶著就讀小三和小二的女兒來排隊兌領，她說剛好小孩讀的福東國小上周六運動會，今天剛好補假，兩人有空可以來排隊，拿到商圈夜市券要買吃的。
晚間在忠孝夜市排隊領券的楊小姐說，這波換發工作人員在排隊時就提前開始驗證身分、發號碼牌，表定活動時間開始就能開始換券，只要驗證完、拍下振興券與身分證件留存，領到號碼牌，在服務台前領券時間頂多5秒，換發作業感覺蠻順暢的。
經發局表示，第二波商圈夜市券換發首日，民眾反應確實比預期更為熱烈，針對各場次民眾及商圈夜市代表反映意見，包括縮短「驗、拍、發」流程、愛心服務台及一般排隊民眾的動線能更清楚區隔、及時告知額滿停止等措施，將會立即研商加強優化，後續場次發放將會更順暢。
經發局特別提醒，這波商圈夜市券換發為分散人潮，特別發放號碼牌給完成驗證的排隊民眾，領到號碼牌民眾若不想排隊久候，可先離場，只要在各場次表定活動時間結束前，即可憑號碼牌到服務台換發。