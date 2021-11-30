日職／熱血球兒的一封信　感動鈴木一朗擔任客座教練

前美國職棒大聯盟（MLB）球星鈴木一朗在日本球界擁有極高地位，同時他也具有日本野球聯盟特案允許的學生棒球指導者資格。根據《Sponichi》報導，因為国学院久我山高中學生真誠的一封信，打動了這位世界級巨星前往球隊擔任客座教練。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-30 08:30:00｜2021-11-30 08:53:19
報導中指出，2020年国学院久我山高中二年級的學生田村優偶然之間和鈴木一朗有見面的機會，於是召集當時2年級的全部隊友一起寫一封信，信中表示他們想要變強的決心，打動了這位名人堂級球星，雖然如今田村優那屆的球員已畢業，但鈴木一朗還是來到該校擔任客座教練。
鈴木一朗29日來到學校，並且在82名選手面前和他們打招呼。一朗直言，重申因為該校在東京大會拿下優勝的好成績而來到學校，而是因為當初田村優等人這封信真誠內容打動他。
一朗強調，會將這封信收在家中存放重要物品的抽屜中好好保存。
然而事實上打動鈴木一朗的並非只有信中對棒球的強烈執著，一朗表示看信的內容就知道這些學生是文武雙全的好手，一朗過去在高中時代只專注於棒球，因此特別憧憬這樣文武雙全的好手，進而更想幫助他們。
這些高校球兒再次證明「人必自助、而後人助」的道理，加上強烈不服輸、想變強的心撼動了這位世界級巨星，成為全日本最幸運的球隊。