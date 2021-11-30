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MLB／大聯盟最高薪！大都會3年36億超高薪簽下薛澤

▲Max Scherzer3000次三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲Max Scherzer3000次三振。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-30 09:33:23

道奇隊投手Max Scherzer（薛澤）今天確定以3年1.3億美元（36億台幣）加盟大都會，年薪高達12億台幣，約4330萬美元，也讓他成為大聯盟最高薪球員。

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Scherzer也打破Trevor Bauer3800萬美元的年薪，一躍成為大聯盟最高薪球員，這是因為他以37歲的年紀，還能投出15勝4敗，防禦率2.37，236次三振的成績。而他在季中轉戰道奇後，先發出戰11場，拿下7勝0敗，防禦率1.98的成績。

Max Scherzer在2019年幫助國民隊拿下世界大賽冠軍，加上他有2次無安打紀錄，本季他又達成生涯3000三振，是大聯盟史上第19人。





據《MLB.com 》記者莫羅西（Jon Paul Morosi）在前一天表示，「大都會已經與薛茲爾接觸有近一周的時間，且已經接近簽約，預計將會在美國時間28日晚間敲定合約，此合約至少為複數年合約，推估將會是3年1.2億美元，若合約達成，薛茲爾將以年均薪4000萬美元，成為大聯盟史上年均薪最高的球員。」

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大都會先前已經在自由市場撒下重金，共帶回3名球員，分別以2年2650萬美元簽下33歲外野手肯漢（Mark Canha）、2年2000萬美元簽下32歲內野手艾斯科巴（Eduardo Escobar），和4年7800萬美元帶回33歲外野手馬提（Starling Marte），雖「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）出走天使，但現確定簽下薛茲爾作為輪值最大補強。

薛茲爾確定投靠大都會，這也意味著道奇在2021賽季得到薛茲爾，僅僅獲得3個月的使用權，雖薛茲爾以年滿37歲，但上季轉戰道奇後，先發出戰11場，拿下7勝0敗，防禦率1.98的成績，整季下來繳出15勝4敗，防禦率2.37，整季共送出236次三振。


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