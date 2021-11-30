NBA／捨棄2000萬加盟虧大了？尼克主帥：沃克已跌出輪換
今年夏天寧願虧錢也要買斷離開塞爾提克，如今Kemba Walker卻可能面臨在紐約尼克被冰的窘境。根據NBA官網和《ESPN》等多家權威媒體報導，他可能已經失去教練團的信任，將跌出球隊輪換陣容。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-30 09:47:56｜2021-11-30 10:05:11
Walker之前和塞爾提克簽下4年大約，但是來到波士頓後水土不服，在陣中已有Jayson Tatum和Jaylen Brown的情況下，他不適應在無球時的打法，也因此效率有所下降。
今夏他和綠衫軍本來還有2年7400萬美元的合約，但他自願放棄2000萬，達成買斷協議，轉而和尼克簽下2年1800萬美元的合約。不過本季至今，他先發出賽18場，場均只有11.7分2.6籃板3.1助攻。
根據《ESPN》報導，尼克總教練Tom Thibodeau受採訪時表示，Kemba Walker將跌出尼克的輪換陣容。在對戰籃網的比賽，由Alec Burks擔任球隊的先發控球後衛。
「這是一個艱難的決定，但你總是必須做你認為對球隊最好的事情。」Thibodeau表示，他尊重Walker生涯的成就，但球隊要同時擺3名矮後衛在場上，並不理想。