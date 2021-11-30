鄭文燦力挺 桃警成立鑑識實驗室

「好用、有感、可複製」就是桃園市長鄭文燦施政最重要、也最鮮明的特色-「貼近民眾感受」，因此，鄭市長期許桃園治安百尺竿頭再進一步。去(109)年桃園市警察局長陳國進在縣市總體競爭力調查排名出爐後，特別要求警察局各單位提出卓越方案，該局刑事鑑識中心高麗姬主任大膽提出桃園科技建警的最後一塊拼圖-成立「桃園DNA暨化學鑑識實驗室」。
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桃警團隊在經歷1年多的努力後，終於在今年10月18日以「洞鑑古今」為主題，完成「DNA暨化學鑑識實驗室」啟用典禮及舉辦「桃警鑑識十週年特展」，向全國公開展示桃警科技建警的新頁，正式邁向新的里程碑。鄭市長在啟用典禮中表示，刑事鑑識是專業科學，而微物鑑識更能協助解開許多案件現場之謎。因此，針對警察專業辦案所需的裝備預算，鄭市長均全數支持，包括添購M化偵防車、手持式拉曼與紅外線光譜儀、多波域光源蒐證器材、超臨界流體層析質譜儀及氣相層析串聯質譜儀等多項重要且關鍵的實驗室設備。
綜觀鄭市長支持鑑識工作的推展，不僅是持續性而且是不遺餘力的！例如在108年即同意購買並獲民間贊助購置易走失人士及特殊需求的指紋掃描機4部，不但大幅減少社會協尋成本，且幫助走失民眾儘速返家團聚。此外，更大手筆核撥經費，採購能即時檢測毒品之行動式拉曼光譜分析儀13套，總計約新臺幣1千4百萬元，廣泛應用於刑事鑑識工作中，並展現出優良的工作成效。
回顧整個鑑識實驗室的籌備與建置過程，我們可以了解，鄭市長除能理解陳局長所謂超前擴增鑑識人力的編制及加速人才異地訓練的構想外，更清楚唯有全力支持警察局計畫性地添購先進設備，才能建立一個專屬桃警團隊的治安品牌形象，並能更快速應對偵查犯罪的即時挑戰，提供市民最安心的治安環境，建構最宜居、宜業的幸福桃花源。
典禮會場主題「洞鑑古今」四個字令人印象深刻，天地方圓、置中規矩，以警衣深藍為底、金色書寫四字為主體。陳局長並引述說明舊唐書朱敬則傳中提及這四字，原字為「鑒」通「鑑」，引申為深察、熟識古今之事。桃警鑑識有其底蘊，時至今日，以「草創」（對過去的回顧）、「風華」（說近年的發展）與「創新」（想未來的展望）等3個時期，進行各個階段的回顧與展望。鄭市長亦指出，水有源頭、樹有根本，創新源自傳承，傳承延續道統，桃警鑑識十週年特展已翔實記錄團隊所經歷之艱澀、改革及所創造的歷史。透過精心設計的背板與精闢的解說，著實讓他感覺到桃警團隊的用心。
經過這場桃警鑑識實驗室啟用典禮後，鄭市長仍深有所感地表示桃警刑事鑑識中心雖然已添購許多貴重精密儀器，惟目前辦公室及實驗室空間仍顯不足，乃當場慨允東門市場4樓500坪空間，撥由警察局刑事鑑識中心使用。鄭市長同時表示警察局自去(109)年開始籌劃設置實驗室，即積極參與各項鑑識專業技術的國際能力試驗活動(指紋、DNA、毒物、血跡噴濺痕與鞋印比對等)，評核結果均顯示桃警鑑識能力已達國際刑事實驗室之水準，並已積極規劃明(111)年申請實驗室認證。
鄭市長還特別提到，如果桃園有一個國際級的鑑識實驗室，不僅能提升本市偵查犯罪品質與能量，並將為市民帶來高度有感且與眾不同的鑑識體驗。陳局長表示目前桃警刑事鑑識中心辦公廳舍及實驗室使用空間僅162坪，相較其他五都警察局的刑事鑑識中心使用空間，均為250坪至517坪之間，面積明顯不足，加以桃警鑑識近年擴大編制及擴充設備，目前廳舍空間實屬侷促，難以全力施展。所以，警察局特別參考美國、英國、澳大利亞、日本、新加坡等世界一流刑事實驗室規模，精心規劃設計並專簽經市府審核通過，且由鄭市長全力支持本項創新列為明(111)年度重點工作項目。
綜觀桃園市鄭文燦市長的城市治理，尤其重視治安工作的推展與提升，持續秉持科技建警及證物鑑識，積極構築智慧桃花源的治安環境。這次隨著桃警「鑑識十週年特展」的2週展期，吸引各界踴躍申請參觀與指教，令人振奮的是，桃警的成功經驗，足供欲規劃先進鑑識實驗室的單位學習標竿與典範。
整體而言，鄭文燦市長以「好用、有感、可複製」的理念，全力支持桃警拼治安，期許陳局長在明(111)壬寅虎年，好虎來威、虎虎生風，期許桃警治安面向更上一層樓。