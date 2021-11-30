Omicron將侵台？陳時中：不排除入境有可能

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今陳時中出席全國失智症行動成果發表會，會後接受媒體聯訪時指出，目前針對認定的高風險國家入境進行檢疫14日，對於外界仍擔憂Omicron將現蹤台灣，陳也坦言，不排除入境個案有可能，但希望能在邊境就擋住。
在檢測上，現有PCR能否檢出Omicron？陳時中強調，檢驗一點問題都沒有，全世界皆是如此，現大家都是以病毒型態與基因變異做出科學判斷，尚無實證基礎，因為Omicron變異點多，逃脫疫苗抗原可能性會增高。
陳時中分析，雖南非短時間觀察染疫者多為年輕人，相對也是輕症，但他認為病毒不會只侵犯年輕人，只是因為年輕人活動性高，確診個案也較多，未來二至三周內可觀察R0值與第一批住院病人，應可看出端倪。
至於在檢疫量能方面，陳時中表示，我國自南非入境者約190人，而從高風險6國入境者約200人，檢驗量能足夠，最近一個月因為阿姆斯特丹等機場關閉，移動較為困難，回台者不見得會更多。
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