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Omicron將侵台？陳時中：不排除入境有可能

▲衛福部長陳時中表示，不排除入境可能有相關Omicron確診個案，但希望能在邊境就守住。(圖／記者呂炯昌攝，資料照片)
▲衛福部長陳時中表示，不排除入境可能有相關Omicron確診個案，但希望能在邊境就守住。(圖／記者呂炯昌攝，資料照片)

記者許若茵／台北報導

2021-11-30 11:34:54

新冠肺炎變異株Omicron現蹤多國，高傳染力讓大家憂心疫情再襲，逼近聖誕佳節、跨年等活動，今（30）日衛福部長陳時中接受媒體聯訪時表示，不排除入境可能有相關確診個案，但希望能在邊境就守住。

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台大公衛教授陳秀熙昨接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，Omicron傳播力強、隱性感染多，與過去造成雙北大流行的alpha變異株相似，但我國一直採取高規格邊境檢疫，「擋住了境外，就擋住了病毒進入社區」。

今陳時中出席全國失智症行動成果發表會，會後接受媒體聯訪時指出，目前針對認定的高風險國家入境進行檢疫14日，對於外界仍擔憂Omicron將現蹤台灣，陳也坦言，不排除入境個案有可能，但希望能在邊境就擋住。

在檢測上，現有PCR能否檢出Omicron？陳時中強調，檢驗一點問題都沒有，全世界皆是如此，現大家都是以病毒型態與基因變異做出科學判斷，尚無實證基礎，因為Omicron變異點多，逃脫疫苗抗原可能性會增高。

陳時中分析，雖南非短時間觀察染疫者多為年輕人，相對也是輕症，但他認為病毒不會只侵犯年輕人，只是因為年輕人活動性高，確診個案也較多，未來二至三周內可觀察R0值與第一批住院病人，應可看出端倪。

至於在檢疫量能方面，陳時中表示，我國自南非入境者約190人，而從高風險6國入境者約200人，檢驗量能足夠，最近一個月因為阿姆斯特丹等機場關閉，移動較為困難，回台者不見得會更多。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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