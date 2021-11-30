憂反美豬斷台灣出路　留美學生集結拍片訴求相信科學

針對年底1218四個公投，根據美麗島電子報最新民調趨勢來看，「反美豬公投」中「一定會去投票」的民眾中，同意的51％與不同意的44.6％僅相差6.4％，而「公投綁大選」同意、不同意也僅差5％，正反雙方相當接近。有綠營幕僚向《NOWnews今日新聞》記者表示，雖然美麗島電子報民調結果，民進黨在四個公投案上極有可能會逆轉，然而，其中的反美豬公投對國家仍是最大威脅，有一群在海外工作與留學生不認同「反美豬公投」，於是合拍影片，訴求「相信科學，終結恐懼，1218 美豬公投不同意」，希望台灣能在國際貿易市場走出更寬廣的路，台灣的商品能被世界更多的人看見。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-30 11:38:09
該幕僚指出，就美麗島電子報所做年底四項公投案民調來看，從10月底開始，民進黨府院黨全體動起來下，每一場公投說明會民眾參與越來越熱，顯見有越來越多國人憂心相關公投如過通過，可能傷害國家的經濟跟國力。
該幕僚說，原本國民黨以為罷免陳柏惟後，可趁勢拉抬公投聲勢，但畢竟這4個公投議題，都與國民黨過去執政的決策有關，如今卻打臉自己，立場前後矛盾，就連國民黨黨籍的地方首長侯友宜、林姿妙、徐耀昌、盧秀燕等人，都在民意壓力下與黨中央不同調，或是冷淡以對，讓國民黨「四個同意」的宣傳反而引起更多國人的疑懼。
這位幕僚提到，雖然美麗島電子報民調結果，民進黨在四個公投案上極有可能會逆轉，然而，其中的反美豬公投對國家仍是最大威脅，因此，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空中心擔任食品研究科學家的郭正光博士也特地返台，以自身的經歷宣傳國民黨的反美豬公投是污名化美豬。
此外，也有一群在海外工作與留學生認為國民黨的「反美豬公投」恐會傷害台美關係，也會造成台灣在國際貿易的影響，於是在網路上發表一隻合拍的影片，訴求「相信科學，終結恐懼，1218 美豬公投不同意」。希望台灣能在國際貿易市場走出更寬廣的路，台灣的商品能被世界更多的人看見。
這位幕僚強調，國民黨口口聲聲說不是反美，但這件事不管是將被派駐美的朱立倫核心幕僚黃欲鈞，及國民黨婦女部主任林麗蟬都曾承認，都對台美經貿有影響，可見，國民黨明知會強推「反美豬公投」是對台灣未來有傷，仍執意這麼做，背後目的就只為拉下民進黨，拖台灣一起陪葬。