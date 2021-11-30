第4場公投意見發表會2日登場　黃士修對戰苗博雅

中選會舉辦第4場次全國性公民投票案意見發表會，將於12月2日上午10點30分至晚間7點30分於台視直播，其中，極具爭議性的的重啟核四一案，由隔空交火已久的重啟核四領銜人黃士修與台北市議員苗博雅分別代表正反方。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-30 11:43:48｜2021-11-30 11:44:42
中選會表示，第4場次意見發表會，首先由第18案於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為蘇偉碩，反方代表人為姜至剛。接著，第19案於下午1點至2點舉行，正方代表人為包正豪，反方代表人為洪偉勝。而第20案為下午3點至4點，正方代表人為劉月梅，反方代表人為謝志誠。最後，第17案為晚間6點30分至7點30分，正方代表人為黃士修，反方代表人為苗博雅。
中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。
中選會也再次呼籲，為了加速投票流程及減少民眾等候時間，民眾進入投票所前，先瞭解題目以決定要投同意或不同意，進入投票所即可明確且快速圈票。
四大公投案主文如下：
第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？
第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）