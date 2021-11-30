遭爆料家暴高嘉瑜！「逢家庭變故」男友林秉樞臉書發聲明
民進黨立委高嘉瑜今（30）日遭《鏡週刊》爆料被男友林秉樞家暴、限制行動，身上多處挫傷，已前往驗傷；林秉樞在週刊發表文章前，也在私人臉書做出3點聲明，強調自己適逢喪母之痛，無力回應不實言論，也期望維護隱私。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 11:57:07｜2021-11-30 12:18:52
事件發生在本月11日，高嘉瑜與林秉樞在飯店約會時，疑似因為林秉樞看到高嘉瑜與前男友聯絡，醋意大發，才對高嘉瑜拳腳相向，林秉樞怕自己惡行曝光，還限制高嘉瑜的行動。
根據《三立新聞網報導》，林秉樞被指控對高嘉瑜施暴，在昨（29）日晚間，就在臉書上列出3點回應；林秉樞表示，自己母親剛過世，告別式還沒滿一週，卻在告別式期間有不認識的男子擾亂告別式進行，因逢母喪，所以也無力對不屬實之言論予以回應。
林秉樞指出，明星級人物私領域事，一般民眾當然會有管窺欲求，週刊的報導若涉有關公眾人物，相信必能反覆查證，不會因特定人士無根據的爆料，就要求被影射者回覆，也希望週刊能詳實報導，不要被人所利用。
最後林秉樞說，自己不是公眾人物，對週刊的報導也無關公共利益，並沒有什麼價值，也希望外界維護市井小民的隱私。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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