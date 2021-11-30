台中街頭暴力頻傳　議員怒喊：「凍未條」拒絕恐懼

台中開車被打、走路被打、台中街頭安全嗎？民進黨市議員謝志忠、黃守達、王立任、張玉嬿、張耀中、鄭功進等，今 (30) 日針對台中治安開記者會，怒批台中街頭暴力事件層出不窮，雖然警方展開「除暴安民專案」，事實證明破功，導致街頭暴力份子有樣學樣，屢次挑戰警方公權利。戴安全帽與墨鏡怒喊，「頭戴安全帽，就怕被棒打、走路戴墨鏡，看人用餘光」諷刺台中的治安，共同大聲疾呼，拒絕恐懼，還給市民安心的街道！

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議員謝志忠指出，從瑪莎拉蒂毆打案開始，警方對待施暴者先釋放，過三天後才在輿論壓力下逮捕；警察局展開「除暴安民專案」，打擊暴力的宣誓決心言猶在耳， 18 日在議會警政業務質詢，所有的焦點還是台中治安問題，一切都還在風聲鶴唳當下，同一天一樣又在台中的街頭，發生行人走路被誤認為瞪人，遭賓士駕駛烙人街頭用甩棍暴打，根本沒把警方放在眼裡，台中市守護街道的安全立即破功。

黃守達表示，台中市暴力事件層出不窮，安全帽與墨鏡已經成為所有台中市民的求生標配。過去這段時間，街頭聚眾滋擾一再發生，市政府毫無招架之力，這根本就是惡徒惡眾在向台中市警察局宣戰，請問盧市長的態度與決心在哪裡？我們到底有什麼樣的對策來保護台中市民的安全？

王立任表示，在相隔不到兩週內就發生兩起幾乎相同的街頭暴力事件，台中市警察對犯罪的縱容以及對現行犯輕輕放下的態度恐怕已引發後續「模仿效應」，大家有樣學樣，未來可能還有更多類似的案件隨時爆發。這不僅讓台中市陷入緊張氛圍，同時也增加市民的恐慌。因此要求台中市政府拿出具體對策，守護市民的安全。

張玉嬿說，現在的心情除了憤怒就是害怕，台中市的惡煞在警方宣示全面掃除暴力專案的情況下，還囂張的隨機打人，糾眾鬥毆，顯然不把警方放在眼裡，市民走在路上不能隨便亂看，停紅燈時也不能東張西望，盧秀燕主政下的台中是治安敗壞的時代。

張耀中說，近日街頭一再隨機滋事的惡煞惡眾向公權力挑釁的事情無法容忍，被看輕的不僅僅是市警局或市政府，整體台中市的形象都被賠進去，如何掌握治安情資和預防，市府不能等閒視之，都用突發個案來輕描淡寫。

鄭功進表示，「全面掃除暴力專案」，市府的相關單位，都沒有看到其他的具體作為，既然中央的警政署，都已經要求各縣市警局執行掃黑令，能否比照一清、二清（迅雷）及三清（治平）專案的內容，提出專屬於台中有感的「四清」，只有打擊犯罪、不打假球，才能真正給孩子一個安全的家園。

六位議員頭戴安全帽，眼戴墨鏡，一起怒喊「頭戴安全帽，就怕被棒打、走路戴墨鏡，看人用餘光」台中市街頭暴力事件不斷，開車被打！走路被打！這樣的台中街頭安全嗎？強烈要求盧市長與警察局長，拿出捍衛治安的決心與作為，還給市民一個安心的街道。

台中市警察局表示，執行「除暴安民專案工作」，透過強勢打擊黑勢力，檢肅非法槍械、掃蕩網路賭博及地下錢莊等，肅清不法亂源，壓制不法分子囂張氣焰，並實施密集及封閉式擴大路檢勤務，計出動警力 6744 人次，查獲通緝犯 152 名、毒品案 49 件 56 人、詐欺案 16 案 24 人、公共危險 ( 酒駕 )171 件 171 人、賭博及賭博機房 6 件 18 人、竊盜案 11 件 12 人、失聯移工 12 人、其他刑案 18 件 43 人。