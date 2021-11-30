一輩子遺憾！ㄚ頭慟外婆新冠肺炎病逝 「沒見過孫女婿」
非洲南部發現新冠肺炎變種病毒Omicron，全球疫情再度拉警報，藝人ㄚ頭（詹子晴）感嘆生活在台灣太幸福，她的外婆在韓國確診，插管急救後就離世火化，連ㄚ頭老公王惟立的面都沒見到，ㄚ頭不捨：「一輩子的遺憾。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-30 13:40:00
ㄚ頭說外婆一知道感染馬上被隔離，家人都沒辦法去探望，「我不知道外婆會不會害怕，因為年紀很大的她可能不了解這是什麼病，但她一定很孤單，一個人在病床，沒有家人可以陪在身邊。」去年疫情爆發，她決定和老公結婚，但是沒辦法回韓國讓外婆看看她的老公，「一直都說等韓國疫情穩定，要回去一趟見外婆的，卻再也沒機會了。」
ㄚ頭最心疼的是媽媽，「兩年都沒回去，最想見外婆的是她，見不到自己媽媽最後一面，那有多悲傷。」ㄚ頭經過親人生離死別，深刻體會到疫情的可怕，她說：「這兩年在台灣的我們有多幸福，沒有被疫情打倒，我們親愛的家人都很健康。現在又有新變種病毒Omicron，希望全世界都能守住這波。」
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