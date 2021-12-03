老翁愛吃花生、隔夜菜　肝癌上身

79 歲張伯伯原本是「肝病絕緣體」，但他平時愛吃花生，且總是吃隔夜菜，近一年來體重突狂掉10公斤，赴醫檢查發現左肝竟有一顆5公分腫瘤，不過他一度選擇保守治療，直至疫情緩解，決定聽從建議接受3D腹腔鏡手術切肝治療，5天後順利出院且追蹤良好，讓他大呼：「早知道直接開刀就好啦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖表示，患者當時因暴瘦10公斤察覺異常，起先在外院就診，今年五月轉院治療後，當時便建議應儘速手術切除腫瘤，但因疫情爆發，加上張伯伯年事已高，決定先採取保守治療，等到近期疫情緩解後，再安排手術一勞永逸。

負責執刀的一般外科主任葉俊杰則表示，詳細檢查患者各項數據，發現並無B型或C型肝炎病史，本身也沒有飲酒習慣，但卻罹患肝癌，「臨床上相當特別」，經詢問後發現，患者愛吃花生，且因平時與老伴相依為命，由於惜福，飯菜經常反覆加熱食用，往往同一道菜要分三天才吃完，研判可能與日常飲食攝取過量黃麴毒素，以及隔夜菜含有亞硝酸胺有關。

醫療團隊評估患者的肝功能、腫瘤大小、位置，以及身體狀況，決定採腹腔鏡手術治療；葉俊杰介紹，腹腔鏡手術優點在於傷口小、出血量少，此次手術過程中，切除三分之二左肝部位，出血量不到20 c.c.，術後第三天即可下床活動，第五天順利出院，未來定期追蹤即可，患者也能放下心中一顆大石。