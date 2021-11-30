性侵判刑4年定讞！鈕承澤入監第一餐曝 樸實「3菜一湯」
知名導演鈕承澤，因涉性侵劇組女性工作人員，今年9月間，遭最高院駁回上訴，判刑4年定讞。今（30）日上午9時許，鈕承澤低調地前往花蓮地檢署報到入監，穿著輕便的襯衫、卡其長褲，神態輕鬆，而他入獄後的第一頓飯的菜色也曝光，是簡便的三菜一湯。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 13:36:33｜2021-11-30 13:56:58
據了解，鈕承澤遭判刑定讞後，將戶籍遷到花蓮，日前鈕以母親生病為由，向地檢署聲請暫緩執行入監，花檢同意將日期改為11月30日發監，同時啟動防逃機制。而30日上午，鈕承澤低調地到花檢報到，僅說「謝謝大家關心」，後續由地檢署發監執行。
而他在獄中的第一頓飯，花蓮監獄準備了一碗白飯，蒜泥白肉、韭菜炒丁、香炒大白菜，一碗金針湯，菜色相當家常，有肉有菜。
據了解，獄方表示會按照一般受刑人標準作業程序來處理，盡可能安排其他獄友，兩人住一間。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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