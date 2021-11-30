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俄羅斯侵略行動迫在眉睫　烏克蘭促各國協助嚇阻

▲烏俄邊境衝突近日再度升溫。圖為今年烏克蘭獨立日，民族主義者於基輔街頭遊行，手持獵殺蒲亭的橫幅。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏俄邊境衝突近日再度升溫。圖為今年烏克蘭獨立日，民族主義者於基輔街頭遊行，手持獵殺蒲亭的橫幅。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-30 18:45:21

（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭今天呼籲西方國家刻不容緩採取行動，以「嚇阻」莫斯科侵略烏克蘭，稱俄羅斯軍事行動可在一眨眼功夫內發生。

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西方國家本月已提出警告，據傳有俄軍在烏克蘭附近活動；華府表示，又有俄軍在烏克蘭邊界集結，真的令美國感到擔憂。

法新社報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在外國媒體記者會上說：「要嚇阻俄羅斯，最好立刻行動，而不是等以後。」

庫列巴說：「我們觀察到情勢非常嚴峻，俄羅斯已在烏克蘭國界附近地區部署大規模軍力。」

他表示，莫斯科在烏克蘭周遭、克里米亞半島和親俄分離主義分子占據的兩個東部地區，已集結了11萬5000名軍人。

他又說，俄國也已部署了戰車、大砲、電戰系統和海空軍力。

庫列巴告訴媒體：「若俄羅斯決定採取軍事行動，事情確實將在眨眼間發生。」

他表示，烏克蘭勢必還手「打擊回去」。烏克蘭軍隊已較2014年對抗分離主義分子時要強壯很多。俄羅斯於2014年吞併克里米亞，並支持東部頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）講俄語分離主義分子。自2014年以來，這場衝突已奪走1萬3000多條生命。

基輔和西方同盟都指控俄國派遣軍隊、部署武力為分離主義分子撐腰。莫斯科則予否認。

今年初當地暴力升溫後，俄羅斯於春季在烏克蘭邊界集結約10萬名部隊，令各界擔憂將爆發重大衝突。俄國隨後宣布撤軍，但烏克蘭和美國當時都說，俄國撤兵數量有限。

最近烏克蘭、美國、北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）都提出警告，俄羅斯近幾週來又在移動軍隊，並說侵略行動有可能會發生。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101130

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