青少年恢復BNT第二劑施打　專家分析3大關鍵原因

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首先，因應南非爆出新型新冠肺炎病毒變異株Omicron，尤其確診者多為學生，各國都有提前部屬的滾動式修正；其次，國外建議可針對已接種第一劑BNT的12至17歲青少年，若無產生不良反應，考量利與弊後，仍可持續接種，這也是最重要的原因；第三，農曆春節青少年將返鄉，恐帶入可能的境外移入個案至家戶內，為防範家戶感染也是重要考量。
陳秀熙分析，現國外疫情再起，感染族群年齡下探，年輕人不再與過去一樣不會受到病毒侵襲，在利大於弊的情況下，指揮中心才會做出此決議。
不過青少年接種第二劑BNT發生嚴重副作用風險仍高，陳秀熙提醒，目前國內疫情仍低，青少年接種前可先經由醫師完整審慎評估，再決定是否施打，且可先從打第一劑後無不良反應者先打，較能減少心肌炎等副作用發生。
若施打第一劑後有發生嚴重副作用者，陳秀熙建議，可以考慮經由專家或臨床醫師評估更換疫苗，他以以色列接種為例，當青少年接種BNT有不適應時，第二劑會改打AZ或相關疫苗，「但這不能算是混打，因為這屬於因不良反應無法選擇！」陳提到，第二劑若施打次單位蛋白疫苗副作用會相對少，但目前高端、Novavax等次單位蛋白疫苗尚無20歲以下的臨床試驗，現有科學證據尚不能支持，還是要持續發展對年輕人副作用少又有效的疫苗。
此外，學測將近，陳秀熙表示，青少年可間隔3至4個月施打第二劑，但最久不宜超過6個月，因為半年後BNT中和抗體濃度會下降，現青少年多在9至10月接種第一劑，遇到學測稍微調整一下第二劑施打時間是可以的。
ACIP召集人、台大醫院小兒部小兒感染科醫師李秉穎，於今下午疫情記者會中也解釋政策轉彎原因。他指出，先前ACIP知道青少年接種mRNA疫苗較容易出現心肌炎等副作用，且第二劑發生率又較第一劑高，因當時資料尚不清楚，決議待日後有更多研究數據再研判第二劑接種規劃，所以延緩接種。
李秉穎進一步提到，日前指揮中心公布青少年建議接種第二劑新冠疫苗，目前台灣適用於青少年的新冠疫苗僅有BNT，建議接種間隔為12週，因為根據研究結果發現，若將接種間隔延長至6~14週，比仿單的3週與我國建議的4週更長，並不影響疫苗引起抗體跟細胞免疫，且抗體可能更高。
另李秉穎指出，加拿大、歐盟、英國等監測數據發現，延長第二劑接種間隔，還可能可以減少心肌炎發生比率，但這仍是有限數據，並非嚴謹對照式研究，英國過去也一度暫緩，現建議兩劑間隔12週以上，考量前述數據，加上變異株不斷出現，台灣可能隨時都有破口與社區傳染風險，又青少年接種才能建構完整的群體免疫保護網，因此開放建議青少年接種。他也提醒，若青少年接種28日內，有胸痛、壓迫性、心悸、暈眩、呼吸急促、運動耐受力不良等心肺功能受損症狀，都應立刻就醫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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