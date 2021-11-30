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就差你一票！線上公投夯　NOWnews掌握最新民意走向

▲《NOWnews今日新聞》製作四大公投專頁，讓民眾也能夠搶先在網路上發表意見。
▲《NOWnews今日新聞》製作四大公投專頁，讓民眾也能夠搶先在網路上發表意見。

記者朱啓瑜/綜合報導

2021-11-30 15:24:42

公投四大案發燒！《NOWnews今日新聞》製作專頁報導，讓民眾能夠即時掌握公投最新動態，除了在專頁上能夠瀏覽相關新聞外，NOWnews更把四大公投分別設立線上民調PK，期盼正式公投日來臨前，大眾能聚焦議題本身進行思考、辯論，希望每個人投出去的一票都能讓台灣更進步。

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▲NOWnews設立的網路民調，所有人都能夠參與表達意見。
▲NOWnews設立的網路民調，所有人都能夠參與表達意見。

網友反應十分熱烈，從網站上線的第一週開始，就積極參與投票與留言。原本四大案中，網站裡的不同意票皆高達七成，但到了第二週，同意票已經逐漸成長，目前雙方票數持續拉鋸，也看得出這回全台對於四大公投案的高關注度！

投完票後民眾也可就自己立場留言，像是有不同意核四重新啟動的民眾寫下「核四也不是馬上就能重啟就能用，重啟後也只能使用40年，在那之後還得再找新址蓋新的，請問台灣容得下多少核電廠？ 核廢料處置也是一個問題，除了處置地點，處置地點的維護費用也要全民買單。」也有支持重啟的民眾留言「燃煤讓中南部人民肺癌率提高，同樣是台灣人，為何唯獨中南部人要承受不潔淨能源所帶來的苦果？」

NOWnews將持續追蹤民意數字，於每週一公布最新情況，也請還沒投票的民眾別錯過表達意見的機會！快到1218決戰公投專頁上一探究竟。

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民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.04%45.96%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.24%48.76%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.4%59.6%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.61%47.39%
2021-11-18-2021-12-11
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