就差你一票！線上公投夯 NOWnews掌握最新民意走向
公投四大案發燒！《NOWnews今日新聞》製作專頁報導，讓民眾能夠即時掌握公投最新動態，除了在專頁上能夠瀏覽相關新聞外，NOWnews更把四大公投分別設立線上民調PK，期盼正式公投日來臨前，大眾能聚焦議題本身進行思考、辯論，希望每個人投出去的一票都能讓台灣更進步。
記者朱啓瑜/綜合報導
2021-11-30 15:24:42
網友反應十分熱烈，從網站上線的第一週開始，就積極參與投票與留言。原本四大案中，網站裡的不同意票皆高達七成，但到了第二週，同意票已經逐漸成長，目前雙方票數持續拉鋸，也看得出這回全台對於四大公投案的高關注度！
投完票後民眾也可就自己立場留言，像是有不同意核四重新啟動的民眾寫下「核四也不是馬上就能重啟就能用，重啟後也只能使用40年，在那之後還得再找新址蓋新的，請問台灣容得下多少核電廠？ 核廢料處置也是一個問題，除了處置地點，處置地點的維護費用也要全民買單。」也有支持重啟的民眾留言「燃煤讓中南部人民肺癌率提高，同樣是台灣人，為何唯獨中南部人要承受不潔淨能源所帶來的苦果？」
NOWnews將持續追蹤民意數字，於每週一公布最新情況，也請還沒投票的民眾別錯過表達意見的機會！快到1218決戰公投專頁上一探究竟。