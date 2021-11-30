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昆凌傷後復出逛COACH曬恩愛！親自傳授顯瘦穿搭絕招

▲昆凌傷後痊癒，亮麗出席COACH HOLIDAY快閃店活動，甜蜜曬恩愛曝光周杰倫貼心舉動。（圖／記者朱永強攝）
▲昆凌傷後痊癒，亮麗出席COACH HOLIDAY快閃店活動，甜蜜曬恩愛曝光周杰倫貼心舉動。（圖／記者朱永強攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-30 17:20:09

每年都參與COACH冬季HOLIDAY度假系列發表的昆凌，因上週活動前一日驚傳在家意外撞傷，品牌為了讓她好好靜養，特別將公開活動延後，今（30）日等到昆凌傷後痊癒，她氣色極佳，穿著最新滑雪裝束亮麗露臉，看起來傷勢並無大礙，甜蜜曝光老公周杰倫在她受傷後，「會設鬧鐘定時起來確認我的情況！」無預警放閃。

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▲穿著最新滑雪裝束的昆凌氣色極佳，看起來傷勢並無大礙。（圖／記者朱永強攝）
▲穿著最新滑雪裝束的昆凌氣色極佳，看起來傷勢並無大礙。（圖／記者朱永強攝）
眾所皆知昆凌每年聖誕節都會舉辦盛大派對，相當重視節日氣氛的她，透露將為孩子打造真的聖誕樹佈置，已經如火如荼準備中，加碼分享冬天也能顯瘦的穿搭密技。

▲COACH HOLIDAY滑雪主題快閃店，把北歐冰雪小鎮搬來台北。（圖／記者蕭涵云攝）
▲COACH HOLIDAY滑雪主題快閃店，把北歐冰雪小鎮搬來台北。（圖／記者蕭涵云攝）
來到COACH滑雪主題快閃店，昆凌驚艷宛如雪景小鎮的景緻，還把平常在台灣少見的北歐動物都請來顧店陪逛，對造型很有想法的她，示範在最新正裝洋裝外，搭配毛茸茸的連帽大外套與雪靴，時尚兼顧保暖功能。

▲才走過切身之痛，現場昆凌不斷提醒大家「吃早餐」的重要。（圖／記者蕭涵云攝）
▲昆凌穿著俏麗的棉質短版洋裝搭配毛茸茸Shearling連帽夾克，萌萌的像少女。（圖／記者蕭涵云攝）
昆凌強調，自己很在乎身型不能看起來太臃腫，她傳授「上寬下窄」的穿搭密技，像今天上身是蓬鬆感十足的絨毛造型，就小露美腿讓大家看得出來自己身材還是很纖細，「顯瘦」絕對是女生最重要的穿搭重點。

▲男裝同樣繽紛充滿撞色設計，款式上更往運動休閒風格靠攏。（圖／記者蕭涵云攝）
▲男裝同樣繽紛充滿撞色設計，款式上更往運動休閒風格靠攏。（圖／記者蕭涵云攝）
愛運動的她，分享非常喜歡COACH全新HOLIDAY系列，8、90年代略帶懷舊的復古風格，以撞色色塊、異材質拼接等設計，打造活力滿滿的滑雪裝束。喜歡創意造型的昆凌表示，「最喜歡毛茸茸又有鮮豔繽紛撞色的設計」，覺得已經感受到冬季聖誕節的氣氛。

▲蓬鬆可愛的小牛皮絎縫設計，放在女生手袋和男生後背包款都吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蓬鬆可愛的小牛皮絎縫設計，放在女生手袋和男生後背包款都吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
COACH HOLIDAY冬季滑雪系列，充滿亮眼色彩的復古運動魅力，經典元素Shearling搭配繽紛撞色V字條紋，衣服袖口、領口以及褲裝採用大量滾邊線條設計，最吸睛的莫過於大大玩耍絨毛材質，無論是做成外套的大色塊造型，甚至打造成CC Logo的毛毛休閒裝和超萌穆勒鞋，溫暖又可愛。

▲經典SIGNATURE帆布手袋系列，滿滿的貼布徽章展現活力。（圖／記者蕭涵云攝）
▲經典SIGNATURE帆布手袋系列，滿滿的貼布徽章展現活力。（圖／記者蕭涵云攝）
配件則延續之前小牛皮絎縫設計，在包包上處理成鋪棉造型，彷彿為配件穿上保暖大衣，蓬蓬的質感很討喜，典雅的暖心奶茶色，或超過6種拼色的多彩撞色包都令人心動。經典帆布CC Logo包款則綴滿貼布及徽章，品牌標誌性的恐龍、山系Logo、甚至還有毛茸茸的北極熊，通通成為包包上最搶眼的識別。

▲COACH HOLIDAY滑雪快閃店，眾多動物藏在意想不到的角落陪你逛店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲COACH HOLIDAY滑雪快閃店，眾多動物藏在意想不到的角落陪你逛店。（圖／記者蕭涵云攝）
期間限定開設至12月9日的COACH HOLIDAY滑雪主題快閃店，座落於新光三越台北信義新天地A11館1樓，有如走進北歐雪國小鎮，和燦亮吸睛的動物們一起逛店，以耳罩保暖的企鵝、帶著防光雪鏡的狐狸，打上圍巾的小鹿還腳踩特製滑雪橇，別忘了逛完要跟揮手打招呼的北極熊合影。

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